Daniel Bîrligea a "tunat" la adresa arbitrajului! Atacantul CFR-ului acuză un penalty neacordat: "Avem VAR să îl ţinem în debara" - Antena Sport

Reclamă

Echipa a jucat bine, a dat totul. Câteodată nu e noroc.

Am făcut un meci bun, dar nu până la sfârşit.

Reclamă

Da, cu siguranţă trebuie să muncim mai mult, să fim mai mult concentraţi în faţa porţii. Să dăm cât mai mult posibil, să aducem puncte, că asta e realitatea, nu avem puncte.

„Joc avem, echipă avem, puncte nu avem”

Joc avem, echipă avem, puncte nu avem.

Noi o să încercăm până la sfârşit.

Reclamă 4 / 0/3

Ce să mai zic. Nu mai zic nimic, dacă se vede pe reluări, eu ce să mai zic. Avem VAR să îl ţinem în debara. Să se uite ei la videoclipuri după meci. Nu înțeleg de ce nu s-a dus să se uite (n.r. George Găman). Mă atinge, e fault. Suntem CFR, dacă era altă echipă, le dădea două penalty-uri, nu unul. O să mergem cu numele nostru mai departe”, a declarat Daniel Bîrligea pentru digisport.ro. Sepsi – CFR Cluj 1-1. Echipa lui Adrian Mutu se îndepărtează şi mai mult de titlu! „Briliantul” rămâne fără victorie în play-off Sepsi – CFR Cluj 1-1 a fost în format live text pe AS.ro. După înfrângerea cu Universitatea Craiova, echipa lui Adrian Mutu a făcut un nou pas greşit. CFR Cluj a început cu o înfrângere playoff-ul şi a ajuns la pe locul 4. Adrian Mutu nu a reuşit să câştige nici cu Sepsi, după înfrângerea cu Universitatea Craiova. Neluţu Varga a transmis după meciul cu echipa lui Rotaru că s-a aşteptat la cu totul altceva după venirea lui Adrian Mutu. Sepsi: Niczuly – Ninaj, Kecskes, D. Ciobotariu – Oroian, N. Păun, Kallaku, Fl. Ștefan – Ștefănescu, Debeljuh, K. Varga

Rezerve: D. Moldovan – Tănasă, Dumitrescu, Popsa, Oteliță, Aganovic, Alimi, Rondon, R. Varga, Safranko

Antrenor: Bernd Storck CFR Cluj: Sava – Cr. Manea, Boben, Mogoş, Camora – Muhar, A. Keita, Tachtsidis – C. Deac, Bîrligea, Otele

Rezerve: Hindrich – Cimpoesu, Abeid, Aussi, Al. Radu, R. Filip, Fica, Ciupei, Avounou, Serebe, Michael

Antrenor: Adrian Mutu Arbitru: George Găman (Craiova) / A1: Ferencz Tunyogi (Zalău) / A2: Ciprian Danșa (Satu Mare) / Arbitru VAR: Claudiu Marcu (Constanța) / Arbitru AVAR: Andrei Constantinescu (București) / R1: Marius Omuț (Satu Mare) / Observatori arbitri: Irina Mirt (București) Reclamă

Adrian Mutu, sub presiune înainte de Sepsi – CFR Cluj

Neluţu Varga a declarat că CFR Cluj a avut ghinion în duelul cu oltenii lui Ivaylo Petev. El a mărturisit că nu se aştepta ca echipa lui să piardă partida. Patronul clujenilor a subliniat că nu îl condamnă pe Adrian Mutu pentru această înfrângere. El a precizat că nu se gândeşte să-l demită pe acesta.

Mai mult decât atât, Varga a declarat că Mutu este în grafic, deoarece obiectivul pe care i l-a setat este clasarea pe primele două locuri din Liga 1, la finalul sezonului.

„Normal că m-am așteptat la altceva. Nu mi-a displăcut jocul, dar nu mi-a plăcut că nu am câștigat. Dar am avut ghinion. Au fost 22 de ocazii. nu pot să îl condamn pe Mutu pentru înfrângere. Echipa a jucat.

Deocamdată este în grafic. Dacă face ce are de făcut, totul va merge bine. Nimic nu e terminat. Șansele să-și îndeplinească obiectivul sunt foarte mari.

(N.r. Care este obiectivul?) Minim locul 2. Obiectivul pe care l-am pus este minim locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul. Anul acesta a fost un an de reconstrucție și nu am fost așa exigent, dar nu înseamnă că am lăsat garda jos. (N.r. Ce se întâmplă dacă nu-şi îndeplineşte obiectivul) Discutăm, reanalizăm”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.

Va câştiga Simona Halep cel puţin un turneu în 2024? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...