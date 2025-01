Adrian Mutu, fermecat de un jucător de la FCSB: "A ajuns la un nivel mare! Ştiu că are foame" - Antena Sport

Adrian Mutu a fost fermecat de un jucător de la FCSB. Este vorba de Daniel Bîrligea, jucător pe care l-a antrenat şi la CFR Cluj.

Actualul antrenor de la Petrolul nu a ezitat să îl compare pe Daniel Bîrligea cu atacanţi legendari ai României: Florin Răducioiu, Ionel Ganea, Viorel Moldovan sau Ciprian Marica.

Adrian Mutu, cuvinte uriaşe la adresa lui Daniel Bîrligea

”Îmi place Daniel Bîrligea. Îl cunosc foarte bine. L-am și antrenat la CFR Cluj. Eu cred că e jucătorul care s-a adaptat cel mai rapid. Mă refer aici la fotbaliștii care vin din provincie și se duc la o echipă din București.

A ajuns la un nivel mare și a reușit să gestioneze foarte bine presiunea, mai ales când ai un patron exigent și când știi că sunt așa de mulți fani în spatele clubului.

E un atacant care a debutat și la echipa națională și care a și marcat. Are și înălțimea care trebuie pentru naționala României, la fel ca Florin Răducioiu, Ionel Ganea, Viorel Moldovan sau Ciprian Marica. Eu nu prea am fost vârf, că am jucat mai mult în lateral un pic, ca Adrian Ilie. Îi urez multă baftă, pentru că știu că are foame și să o țină tot așa!”, a declarat Adrian Mutu la digisport.ro.

Adrian Mutu, despre situaţia de la Petrolul: „Ştiu unde am venit. 90% dintre echipele din România au probleme financiare”

Adrian Mutu a vorbit despre transferul ratat al lui Andrei Vlad la Petrolul, dar şi despre situaţia financiară precară a clubului prahovean. Fostul portar de la FCSB a cerut o clauză specială în contract, de a avea locul de titular garantat. Conducerea Petrolului a refuzat şi Vlad va ajunge la Aktobe.