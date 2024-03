Adrian Mutu nici nu concepea să piardă cu Farul, deşi CFR a egalat in-extremis, cu un eurogol: "Au dat gol la singura lor fază" - Antena Sport

(n.r.: despre lupta la titlu) Se înjumătăţesc punctele şi după aia vom vedea. Important e să câştigăm meciul următor. Să vedem şi cine intră în play-off, e luptă mare pentru ultimele locuri. Chiar Farul nu e matematic în play-off.

(n.r. despre progresul echipei faţă de mandatul lui Mandorlini) În 7 meciuri am pierdut doar o dată. Am avut două deplasări foarte dificile. De opt zile suntem pe drumuri, du-te, vino, meciuri grele. Cu echipa-revelaţie (n.r. Oţelul), care se ştie că e foarte agresivă, plus Farul, care e în luptă pentru play-off.

Am ieşit neînvinşi şi asta e cel mai important.

(n.r: Vrei să îl învingi pe Gică Hagi şi în play-off?) Bineînţeles. Nu numai pe el, pe toată lumea”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro după Farul – CFR Cluj 1-1.

Jucătorii lui Adi Mutu continuă să spere la titlu, după meciul Farul – CFR Cluj, scor 1-1, din penultima etapă a sezonului regulat. Fotbaliştii din Gruia sunt siguri că lupta continuă să fie deschisă, chiar dacă FCSB se poate distanţa la 14 puncte.

Tachtsidis, Ajeti şi Sava asigură că vor da totul pentru a aduce trofeul în Gruia. Se bucură că punctele se vor înjumătăţi la intrarea în play-off.

„Dacă aveam explicaţii, le rezolvam. E greu de spus acum. Vom vedea ce puteam face mai bine, vom analiza meciul. 11 puncte înseamnă mult faţă de FCSB, dar lupta încă este deschisă”, a declarat Ajeti, marcatorul golului de senzaţie al CFR-ului, la finalul meciului, pentru digisport.ro.