Adrian Năstase crede în implicarea financiară a lui Ion Ţiriac la Dinamo: "Are suficiente resurse"! Ce a spus de retrogradare - Antena Sport

Dinamo este într-un moment în care nu are o susţinere financiară solidă. De aici, soluţii expediente de tot felul.

O echipă cu jucători care nu stau foarte mult timp împreună. Unii vin, alţii pleacă. Unii antrenori vin, alţii pleacă.

Ceea ce este remarcabil la echipa Dinamo sunt suporterii.

„Sper că Dinamo va reuşi să rămână în prima ligă”

Dar, dincolo de aceste chestiuni, eu sper că Dinamo va reuşi să rămână în prima ligă şi sper, de asemenea, ca în lunile care vor urma, că echipa nu doar că se va stabiliza, dar va reuşi să ajungă din nou la performanţă.

(n.r.: despre Champions League) Haideţi să o luăm pe etape. Deocamdată, prioritatea este campionatul intern, vedem mai târziu.

(n.r.: despre tandemul Ion Ţiriac – Mircea Lucescu la Dinamo) M-aş bucura ca lucrurile să meargă în direcţia asta, dar cred că ar fi nevoie de mai mult decât o simplă invitaţie şi comentarii în presă despre acest subiect. Probabil că ar trebui un nucleu de suporteri, de fani, să încerce să dea soliditate unui astfel de proiect, care înseamnă investiţie pe termen lung. „Ion Ţiriac are o filozofie interesantă. El spune că dacă pui un leu, ai încredere în proiectul ăsta, vin şi eu alături de tine şi pun un leu” Ion Ţiriac are o filozofie care pare interesantă. El spune că dacă pui un leu, ai încredere în proiectul ăsta, vin şi eu alături de tine şi pun un leu. Dar nu este omul care să rişte, plecând la drum într-o poveste de genul ăsta. Aşa îl cunosc eu. Sigur, sunt oameni care de-a lungul timpului au susţinut şi au dat greutate clubului Dinamo. Lucescu are o mare experienţă. Nu trebuie pornit de la chestiuni individuale, ci ar trebui făcut un efort într-o echipă mai largă. Care să însemne nu doar repararea unor chestiuni mărunte, de la o etapă la alta, ci mai ales de pregătire a unei etape viitoare. (n.r.: Credeţi că sunt oameni importanţi, cu bani în România care să preia Dinamo? Aşa cum s-a întâmplat la Rapid, cu domnul Şucu? Crearea unui stadion ar fi un magnet pentru sponsori?) După părerea mea, a fost o mare greşeală că nu s-a acceptat realizarea unui stadion la Dinamo atunci când proiectul acesta a însemnat şi pentru Steaua, şi pentru Rapid crearea unei baze serioase de infrastructură. „Atunci când reuşeşti să îl iei ca partener pe Ion Ţiriac, trebuie să te ţii de cuvânt” Se va face până la urmă, dar până atunci echipa trebuie să joace în alte părţi, e un lucru destul de complicat. Cred că pentru fotbal e nevoie nu doar de 2-3 echipe, e nevoie nu doar de un sprijin prin drepturile de televiziune, e nevoie de un efort pe termen lung. Repet, academii de fotbal, care să justifice a transfera jucători în străinătate. Noi, deocamdată, transferăm din străinătate şi, de regulă, jucători care nu îşi mai găsesc locul în Europa sau în Africa. Cred că nu este în ordine. Pe termen scurt, poţi să peticeşti echipele, dar nu convingi atunci când te întâlneşti cu echipe mai importante în competiţiile internaţionale. Reclamă

(n.r.: despre pariul câştigat cu Ţiriac) Ţiriac are o personalitate foarte interesantă. El, de fapt, m-a provocat atunci, spunând că nu crede că se pot construi 400 de săli de sport într-un an de zile. I-am demonstrat că lucrul acesta se poate face, am câştigat atunci Mercedes-ul acela, într-adevăr, dar nu l-am luat, i l-am dat înapoi, cu condiţia să îmi dea banii în contravaloare, iar cu banii respectivi am cumpărat mingi de handbal, mingi de volei, plase pentru tenis, pentru baschet, coşuri de baschet ş.a.m.d. Pentru că sălile nu erau echipate.

A fost un lucru deosebit, iar el s-a ţinut de cuvânt. De asta spun, că atunci când reuşeşti să îl iei ca partener, te ţii de cuvânt. El are suficiente resurse ca să participe alături de tine la un proiect, dar are nevoie de cineva care să fie foarte serios în abordarea acestor proiecte din sport”, a declarat Adrian Năstase.

Conducerea lui Dinamo i-a făcut praf pe jucători după ce au fost umiliţi de Hermannstadt: „Nu arătăm nici ca o echipă de Liga 2”

Conducerea lui Dinamo i-a făcut praf pe jucători după ce au fost umiliţi de Hermannstadt. Administratorul special al clubului, Andrei Nicolescu, nu s-a ferit de cuvinte după Hermannstadt – Dinamo 3-0.

El a fost întrebat dacă se teme de retrogradare după acest meci şi a dat un răspuns tranşant. Nicolescu a spus că, la cum a evoluat, Dinamo nu a arătat nici ca o echipă din Liga a 2-a.

“Dacă jucăm cum am jucat ieri nici nu știu dacă suntem echipă de liga a doua. Eu am avut impresia că sunt două echipe din ligi diferite. Niciunul dintre ei nu a fost capabil să arate mai mult”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Nicolescu a remarcat susţinerea fanilor dinamovişti, care au mers în număr mare la Sibiu. Din păcate pentru ei, Dinamo nu a dat niciun moment impresia că ar putea câştiga acel joc.

“Lecția pe care le-au dat-o suporterilor. Ca jucător, știam că în astfel de momente îți vine să bagi capul în gheată. Reacția suporterilor te determină să faci asta. Am văzut neputință fizică, din păcate.

Au fost 4000 de fani, dar a mai fost și o altă parte din stadion, destul de mare, tot cu noi. Din punctul de vedere al susținerii, am jucat acasă. Din punctul de vedere al exprimării, am jucat la 2000 de kilometri distanță.

Sper să nu ajungem în ultima etapă să facem calcule atunci. Eu sper să fi fost un duș rece acest eșec. Încercăm să găsim cele mai bune metode. Da, vrem 100% să îl mai chemăm pe domnul Mircea Lucescu”, a mai declarat Andrei Nicolescu pentru sursa citată.

