Alex Băluţă a vorbit despre criticile lui Gigi Becali: "Pune presiune la fiecare meci" - Antena Sport

Alex Băluţă, care nu a scăpat de criticile patronului FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit în exclusivitate pentru AntenaSport despre presiunea pe care o pune milionarul pe jucătorii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Băluţă a fost numit, la un moment dat, „anti-gol” de către Gigi Becali. Cu toate acestea, el nu e afectat de declaraţiile patronului FCSB-ului.

Alex Băluţă a comentat criticile şi presiunea pe care o pune Gigi Becali pe jucătorii lui

„Suntem o echipă cu pretenții. Știm și noi presiunea care este pusă pe noi la fiecare meci, atât de patron cât și de cei din conducere. Pentru asta ne-am născut, să jucăm fotbal, fără presiune nu am mai fi concentrați și nu am mai reuși să ajungem la nivelul la care am ajuns”, a declarat Alex Băluţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

După meciul tur cu LASK Linz, încheiat cu scorul de 1-1, Alex Băluţă a fost una dintre ţintele lui Gigi Becali, alături de Mihai Lixandru.

„Băluță a fost unul dintre cei mai buni, îl puneam pe calapod cu Florinel Coman. Acum… nu știu ce se întâmplă. Nu știu cum e fotbalul. E nenorocire cu el! Anul trecut ai fost cel mai bun, iar acum fugi de minge?! Cum e posibil?