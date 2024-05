Alexandru Chipciu, la FCSB! Anunţ de ultimă oră făcut de Gigi Becali - Antena Sport

Chipciu este aşteptat la FCSB cu braţele deschise şi de către Meme Stoica, cel cu care nu a vorbit o perioadă lungă de timp, după ce Chipciu a ales-o pe CFR Cluj, în 2020, când a fost dorit şi la FCSB.

„I-am făcut ofertă lui Alex Chipciu anul trecut și a ales Universitatea Cluj. Pentru mine a fost tot timpul un jucător extrem de important. M-a durut sufletul că s-a dus la CFR (n.r – în 2020). D-aia n-am vorbit o perioadă foarte lungă. Eu îl îndrumasem să meargă în Turcia, dar, până la urmă, am înțeles. E viața lui în joc, nu a mea.

Acum nu are cum să fie în atenția mea (n.r – pentru un transfer) pentru că este sub contract cu un alt club și nu pot să discut despre jucători care sunt sub contract decât în ultimele șase luni, iar el nu este în ultimele șase luni”, spunea Meme Stoica, recent, citat de orangesport.ro.

Alexandru Chipciu a fost la un pas de revenirea la FCSB

Alexandru Chipciu şi-a dorit să revină la FCSB, în acest sezon! Mihai Pintilii a dezvăluit că soţia mijlocaşului de la U Cluj s-a opus transferului acestuia la formaţia roş-albastră, deoarece copiii erau deja înscrişi la şcoli din Cluj.

Mihai Pintilii a dezvăluit că Alexandru Chipciu şi-a manifestat dorinţa de a reveni la FCSB, însă soţia acestuia s-a opus transferului. „Pinti” a declarat că mijlocaşul celor de la U Cluj nu ar fi rezistat însă la echipa lui Gigi Becali, deoarece este greu să colaborezi cu latifundiarul din Pipera.

„(Ţi-a părut rău că n-a venit Chipciu la FCSB? MM îl voia) Mă gândesc că-l voia. Şi el voia să vină la FCSB. Doamna nu a vrut. Doamna lui. Avea copiii la Cluj, la şcoală, la grădiniţă. A zis că e greu… . Şi eu ştiu cum e Chipciu, nu ştiu dacă rezista. E greu să lucrezi cu nea Gigi. Alex e un tip valoros, cu personalitate, cu experienţă. (n.r. – Nu prea poţi să-l scoţi la pauză) Ai văzut? Eu aşa o văd. Mi-aş fi dorit să vină, pentru că suntem familie. Nu ştiu dacă a luat decizia bună sau nu. Vom vedea. Deocamdată e bine, nu?”, a declarat Mihai Pintilii, în toamna lui 2023.

