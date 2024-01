Alexandru Mitriţă, dezvăluire fabuloasă: "Am ales să vin la Craiova decât să joc un an cu Messi!" De ce l-a refuzat pe Beckham - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a făcut o dezvăluire fabuloasă despre refuzul de a fi coleg cu Lionel Messi

Ce a stat în spatele alegerii lui Mitriţă Alexandru Mitriţă a făcut o dezvăluire fabuloasă despre refuzul de a fi coleg cu Lionel Messi. Actualul jucător al Universităţii Craiova a spus că a refuzat în vară o ofertă de la Inter Miami, echipă la care joacă Lionel Messi.

Alexandru Mitriţă a făcut o alegere incredibilă şi a preferat să revină la Universitatea Craiova, decât să accepte oferta de la Inter Miami.

„Nu vreau să mai vorbesc. Au fost oferte. Și de la această echipă, dar am spus că am venit cu sufletul acasă. Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt.