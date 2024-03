Alexandru Mitriţă, în extaz după golul marcat cu Rapid: "Este cel mai bun sezon al meu!" - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a fost în extaz după ce a marcat al 9-lea gol al sezonului

Mitriţă, decisiv în derby Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Alexandru Mitriţă şi Hromada au marcat golurile derby-ului din Băniei. Echipa lui Bergodi a ajuns la 12 puncte în spatele liderului FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Mitriţă a fost în extaz după ce a marcat al 9-lea gol al sezonului şi a spus că Universitatea Craiova va lupta până la capăt pentru atingerea obiectivelor.

Alexandru Mitriţă, în extaz după golul marcat cu Rapid

„Este cel mai bun sezon al meu, sunt bucuros că am reuşit să fac acest sezon la echipa mea. Luptăm până la capăt şi sper să luăm cât mai multe puncte. Nu m-am simţit bine de la meciul la Petrolul, am o durere la aductori. Ne va aştepta un meci greu, dar am încredere în echipă. Nu vreau să vorbesc despre ei. Suntem într-un moment bun, chiar dacă am luat doar un punct„, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.