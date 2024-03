Andrei Ivan s-a dezlănţuit după victoria cu Rapid: "Vreau să batem FCSB şi apoi mă gândesc şi la EURO!" - Antena Sport

Poate de asta aveam nevoie, să fim mai răi. Trebuia să alergăm mai mult, să ne batem mai mult şi asta am făcut, ne-am bătut până la capăt. (n.r. lupta la titlu) Acesta a fost gândul de când am venit la Craiova. Am legat două victorii, ne aşteaptă un meci greu în Cupă, după care mergem la Bucureşti ca să luăm cele 3 puncte.

(n.r. ce a discutat cu Edi Iordănescu) A fost o discuţie privată cu dânsul, mi-a zis să continui pe aceeaşi linie, răspunsul îl dau în teren şi am arătat că sunt într-o formă bună. Vreau să lămuresc acest lucru. Da, vreau la EURO. Pentru asta muncesc în fiecare zi.

(n.r. meciul cu FCSB) Dacă vom câştiga acel meci, şi am mare încredere că o vom face, vom avea şanse mari la campionat”, a declarat Alex Mitriţă, la digisport.ro.