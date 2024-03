Andrei Nicolescu dă vina pe fanii CSA Steaua după ce a ajuns la Poliţie, iar Dinamo ar putea juca acasă doar fără spectatori! - Antena Sport

Reclamă

(n.r.: De ce aţi fost la poliţie?) Pentru că s-a creat un prejudiciu şi noi am fost clubul organizator.

Dacă nu am fi făcut asta, probabil am fi fost văzuţi altfel de organele de anchetă. Pe de altă parte, am fi avut probleme în legătură cu prejudiciul clubului având în vedere că suntem în insolvenţă.

Trebuie să fim atenţi la tot ce se întâmplă.

(n.r.: Dacă sunt vinovaţi, vă îndreptaţi împotriva lor?) Vom vedea de la caz la caz, nu ştim nici noi prea multe detalii.

(n.r.: Vă veţi întoarce împotriva suporterilor?) De la caz la caz. E o chestiune de provocare, care trebuie argumentată şi dovedită.

Noi am declarat şi clubul, că el este cel mai important, că avem toleranţă 0 în ceea ce priveşte acte de huliganism. Că ne vom îndrepta împotriva unor suporteri, este una, pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că astfel de evenimente nu se vor mai întâmpla niciodată. „Vom face scanări ca la aeroport, dacă este cazul" Am luat legătura cu o firmă specializată, să facem scanări. Vom face scanări ca la aeroport, dacă este cazul. (n.r.: despre suspendarea de 4 meciuri) Când am spus că eu cred că autorul moral este Ministerul Apărării şi clubul CSA, lumea a râs. Toată această situaţie este generată de frustrarea unor suporteri care nu pot să îşi susţină echipa în evenimente de acest fel. (n.r.: 4 meciuri vi se pare ok dacă veţi lua suspendare?) Nu, normal că nu ni se pare, clubul nu ar trebui să sufere pentru aşa ceva. (n.r.: Vă mai primesc pe Arcul de Triumf?) Da, cu siguranţă, nu avem vreo problemă cu privire la Arcul de Triumf", a declarat Andrei Nicolescu la digisport.ro. Suporterii lui Dinamo şi CSA Steaua, „săltaţi" de mascaţi! Motivul pentru care au fost duşi la audieri Fanii de la Dinamo şi de la CSA Steaua au fost „săltaţi" de mascaţi astăzi. Totul după scandalul uluitor de la partida „câinilor" cu UTA, partidă în care fanii echipelor rivale din Bucureşti s-au bătut chiar pe teren. Conform surselor AntenaSport, mascaţii au bătut la uşile mai multor suporteri de la Dinamo şi CSA Steaua. Aceştia au fost duşi la audieri. Suporterii de la Dinamo şi CSA Steaua sunt acuzaţi de tulburarea ordinii şi liniştii publice, încăierare şi folosirea, fără drept, de materii explozive.

Suporterii de la Dinamo şi CSA Steaua sunt acuzaţi de tulburarea ordinii şi liniştii publice, încăierare şi folosirea, fără drept, de materii explozive.

În primul meci din play-out, Dinamo a primit vizita celor de la UTA. Au fost scene incredibile înaintea partidei, deoarece şi-au făcut apariţia şi fanii celor de la CSA Steaua, pentru a o susţine pe formaţia lui Mircea Rednic.

Startul partidei a fost amânat cu zece minute, din cauza scandalului dintre suporteri. Fanii au folosit materiale pirotehnice chiar pe teren.

Dinamo riscă să nu mai joace niciunul dintre meciurile de acasă rămase de disputat în play-out cu spectatori în tribune.

Scandal uriaş înainte de Dinamo – UTA

Imagini halucinante înainte de Dinamo – UTA! Ultraşii s-au bătut pe teren şi au aruncat cu torţe. Meciul a început cu 10 minute întârziere.

Scandal uriaş chiar pe teren, înainte de Dinamo – UTA. Ultraşii celor de la CSA Steaua s-au bătut cu rivalii lor chiar pe gazonul stadionului Arcul de Triumf.

Scenele halucinante s-au produs chiar înainte ca meciul să înceapă. Dinamoviştii şi ultraşii celor de la CSA Steaua şi-au împărţit pumni şi picioare. Ultraşii stelişti au venit la meci pentru a-i susţine pe arădeni.

Elias Bucurică i-a înjurat pe jurnaliştii prezenţi la meci, dar şi un mesaj jignitor la adresa fanilor veniţi de la Arad.

„Țăranilor, ați ajuns la București?!”, le-a strigat Elias Bucurică fanilor celor de la UTA, conform gsp.ro. La meci au ajuns şi ultraşii care susţin CSA Steaua. Aceştia sunt înfrăţiţi cu fanii celor de la UTA. Jandarmii au intervenit pentru ca lucrurile să nu degenereze şi au dat cu gaze lacrimogene.

Pe drumul spre Bucureşti, ultraşii de la UTA au avut un conflict violent cu fanii de la Universitatea Cluj. Incidentul şocant a fost confirmat de Jandarmerie.

