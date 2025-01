Andrei Nicolescu, dezlănţuit după Craiova - Dinamo 1-1: "Sper să nu se câştige titlul la VAR!" A spulberat un jucător: "Amator" - Antena Sport

Kopic a transmis că atacantul transferat în această iarnă de la Oţelul mai are nevoie de timp pentru a se adapta, mărturisind că nu este uşor să fii titular la Dinamo.

„Un punct important. Am meritat acest punct. În prima repriză, nu am fost periculoşi, am avut posesia doar. Presiunea noastră nu a fost bună, întârziam la minge.

Am avut o discuţie la pauză, Mărginean ne-a ajutat, a adus stabilitate. A controlat bine jocul, în a doua repriză ne-am apropiat de cum jucăm noi în mod normal.

(Despre Alexandru Pop) În primul rând, nu e uşor să joci pentru Dinamo. Are nevoie de timp pentru a se adapta. Ne-au lipsit anumite lucruri, trebuie să ştii să ataci zonele. Răzvan Patriche a făcut un meci bun în defensivă. Dar la pauză trebuia să facem ceva pentru a obţine acest punct.

Cred că Adnan Golubovic a evoluat bine, dar e momentul lui Roşca, a profitat de această oportunitate şi nu aveam niciun motiv să-l schimb. Este o speranţă importantă pentru fotbalul românesc.

Mitriţă e un jucător foarte periculos. Când făceau tranziţia pe un spaţiu mare, era imposibil să ne apărăm. Dar a fost mult mai bine în repriza a doua.

De mâine mă voi gândi la meciul următor. Trebuie să găsim soluţii, nu e uşor, dar nu e prima oară când trecem prin astfel de momente. Trebuie să găsim soluţii”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1.

Gazdele au deschis scorul în minutul 36, dintr-un penalty dictat pentru un fault comis în suprafaţa de pedeapsă de Kennedy Boateng. A transformat Alexandru Mitriţă şi oltenii au intrat în avantaj la cabine. Dinamoviştii au egalat imediat după pauză, prin Kennedy Boateng, în minutul 48, apoi gazdele au avut câteva ocazii importante, salvate de portarul bucureştenilor, Alexandru Roşca, iar partida s-a terminat la egalitate, 1-1.