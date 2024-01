"Are clauză de reziliere?" Ce au trecut şefii Rapidului în contractul lui Marian Aioani, după ce l-au pierdut pe Horaţiu Moldovan - Antena Sport

Reclamă

„(Marian Aioani are clauză de reziliere?) Nu, Aioani nu are nicio clauză de reziliere. Nu mi se pare absolut niciun fel de problemă că Horaţiu a avut clauza de 800.000 de euro. Altfel îl pierdeam gratis. 800.000 de euro este mai mult decât zero. Noi dacă nu prelungeam în acel moment cu Horaţiu, acum nu mai era la noi. A fost primul lucru pe care l-a negociat Horaţiu atunci!

Farul a păstrat nişte procente de la jucător şi mai este o clauză din care ar putea să câştige nişte bani. Nu are legătură cu performanţa din Liga 1, nu ni se pare normal din moment ce este contracandidată„, a declarat Angelescu la digisport.ro.

Aioani ar urma să încaseze un salariu lunar de 12.000 de euro. Este mai mare decât cel pe care îl încasa Horaţiu Moldovan (10.000 de euro).

„În vârstă de 24 de ani, Aioani a semnat cu Rapid un contract valabil pe trei ani și jumătate, urmând să se alăture lotului antrenat de Cristiano Bergodi chiar de mâine„, a fost anunţul oficial al Rapidului.

Gică Popescu a ales între Horaţiu Moldovan şi Marian Aioani

Gică Popescu a dezvăluit că Gică Hagi a fost cel care a decis să-l lase pe Marian Aioani la Rapid. Preşedintele de la Farul a mai declarat că pentru Aioani, este un pas înainte, dat fiind faptul că va încasa un salariu mai mare la echipa din Giuleşti.

Gică Popescu a dezvăluit că Gică Hagi a fost cel care a decis să-l lase pe Marian Aioani la Rapid. Preşedintele de la Farul a mai declarat că pentru Aioani, este un pas înainte, dat fiind faptul că va încasa un salariu mai mare la echipa din Giuleşti.

De asemenea, Gică Popescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Marian Aioani, despre care susţine că merită să fie la echipa naţională. „Baciul" este de părere că noul portar al Rapidului poate deveni chiar titular la naţională, în cazul în care Moldovan nu va juca la Atletico Madrid. „La noi socotelile le face exclusiv partea tehnică. Gică decide ce jucători pleacă şi ce jucători vin. Probabil a făcut o analiză şi a ajuns la concluzia că putem să îi dăm drumul şi să apară alt portar. El are imaginea cea mai clară şi în momentul în care vine o ofertă, hotărârea o ia Gică. A considerat că preţul primit pe Aioani este unul bun şi l-a lăsat să plece! Cred că întotdeauna se poate mai bine, indiferent de preţul cu care pleacă. Eu nu am participat la negocierile astea. Gică aşa a considerat, că preţul este unul bun. L-a lăsat să plece. Este un jucător care pe noi ne-a ajutat foarte mult, de multe ori ne-a salvat din situaţii dedicate. Trebuie să te gândeşti şi la jucători, banii pe care îi ia la Rapid nu îi putea lua niciodată la Farul. Trebuie să te gândeşti şi la viitorul jucătorilor, la situaţia lor financiară. Aşa cum îl ştim pe Gică, la prima evaluare pe care o face se gândeşte la jucător. Noi avem un procent important la un viitor transfer şi există multe clauze faţă de performanţele pe care le are la Rapid. Gică Popescu îl vede pe Marian Aioani în lotul României la EURO 2024 Întotdeauna am considerat că este unul dintre portarii care merită să fie cel puţin între cei trei portari ai echipei naţionale. Întotdeauna am crezut că este unul dintre portarii cei mai importanţi din România, merită să fie între primii trei portari ai echipei naţionale. (Ar trebui să fie titular?) Depinde foarte mult de evoluţiile pe care le va avea. Dacă va apăra extraordinar şi va obţine performanţe la Rapid, şi dacă Moldovan nu va apăra deloc la Atletico Madrid, va avea o şansă importantă să fie titular la echipa naţională!", a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.

