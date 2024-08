"Au probleme!" Florentin Petre, cu gândul doar la victorie înainte de Rapid - Dinamo! Detaliul care ar putea face diferenţa - Antena Sport

„Am fost și în tabăra cealaltă, dar nu am jucat în niciun derby. Pentru mine va fi primul derby, sunt pregătit sută la sută și sper să luăm trei puncte. Ne pregătim ca la fiecare meci, vrem să dăm tot ce avem mai bun, cu siguranță va fi altceva pentru că este un derby.

Toate derby-urile sunt trăite la intensitate maximă, va fi o atmosferă incendiară, dar suntem pregătiți. Denis este un jucător foarte important, este căpitanul nostru, ne va lipsi, dar avem jucători de calitate, avem o echipă foarte bună și sunt sigur că oricine va intra va face față și va juca bine.

Nu e o dorință mai mare decât la celelalte meciuri, la fiecare meci îmi doresc să marchez. Toată lumea zice că îmi doresc mai mult cu Rapid, că aș avea ceva de demonstrat, după părerea mea, nu am nimic de demonstrat, știu ce jucător sunt, așa a fost să fie, ei nu m-au apreciat la valoarea mea, nu am jucat acolo, am venit la Dinamo, îmi trăiesc visul și mă bucur de fotbal”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform sport.ro.