"Nu m-au apreciat! Îmi trăiesc visul aici!" Cătălin Cîrjan, reacţie tranşantă înainte de Rapid - Dinamo - Antena Sport

Cătălin Cîrjan, reacţie tranşantă înainte de Rapid - Dinamo Cătălin Cîrjan, în timpul unui meci la Dinamo/ Profimedia Cătălin Cîrjan a oferit o reacţie tranşantă, înainte de derby-ul Rapid – Dinamo, din etapa a şasea a Ligii 1. Mijlocaşul a transmis un mesaj dur, înaintea duelului cu fosta sa echipă. Rapid este singura echipă fără victorie din Liga 1 şi o va întâlni pe Dinamo, în etapa a şasea din Liga 1. Derby-ul din Giuleşti se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Cătălin Cîrjan, reacţie tranşantă înainte de Rapid – Dinamo Cătălin Cîrjan nu s-a ferit de cuvinte şi a transmis că la Rapid nu a primit suficiente şanse de joc. Acesta a subliniat că la Dinamo a primit încredere şi îşi trăieşte visul cu ochii. De asemenea, Cîrjan a transmis că pentru el va fi primul derby, dat fiind faptul că în sezonul trecut, a ratat partidele importante ale Rapidului. În cinci meciuri bifate la Dinamo, Cîrjan a reuşit să marcheze două goluri şi să ofere două pase decisive. „Am fost și în tabăra cealaltă, dar nu am jucat în niciun derby. Pentru mine va fi primul derby, sunt pregătit sută la sută și sper să luăm trei puncte. Ne pregătim ca la fiecare meci, vrem să dăm tot ce avem mai bun, cu siguranță va fi altceva pentru că este un derby.

Toate derby-urile sunt trăite la intensitate maximă, va fi o atmosferă incendiară, dar suntem pregătiți. Denis este un jucător foarte important, este căpitanul nostru, ne va lipsi, dar avem jucători de calitate, avem o echipă foarte bună și sunt sigur că oricine va intra va face față și va juca bine.

Nu e o dorință mai mare decât la celelalte meciuri, la fiecare meci îmi doresc să marchez. Toată lumea zice că îmi doresc mai mult cu Rapid, că aș avea ceva de demonstrat, după părerea mea, nu am nimic de demonstrat, știu ce jucător sunt, așa a fost să fie, ei nu m-au apreciat la valoarea mea, nu am jucat acolo, am venit la Dinamo, îmi trăiesc visul și mă bucur de fotbal”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform sport.ro.

În ceea ce îl priveşte pe Hakim Abdallah, antrenorul „câinilor” este optimist că el va putea intra din primul minut pe teren cu Rapid. „Petru și Dennis nu sunt apți pentru acest joc. Prima estimare este de trei săptămâni. Vom da totul pentru a îi recupera cât mai rapid. Hakim este apt. A participat la ultimele două antrenamente. Cred în el, în mentalitatea și atitudinea lui. Va fi pregătit pentru jocul de mâine. Nu am prevăzut aceste accidentări, nu am fost încântat. În primele partide, au jucat cu un sistem în fundaș, apoi au schimbat, la ultima partidă, într-o formație cu 4 fundași. Trebuie să îmbunătățim ceea ce avem de îmbunătățit, să ne arătăm calitățile. Eu cred în toți jucătorii mei. Avem unii jucători tineri, care nu au experiență, însă am încredere în ei. Oricine care va intra pe teren va evolua la nivelul pe care-l așteptăm”, a declarat Zeljko Kopic în conferinţa de presă organizată înainte de derby-ul Rapid – Dinamo.