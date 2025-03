"Avem presiune". Zeljko Kopic a dezvăluit obiectivul celor de la Dinamo în play-off. Ce spune despre plecările lui Homawoo şi Selmani - Antena Sport

Zeljko Kopic este extrem de mulţumit de prestaţia echipei sale în meciul cu Hermannstadt. Dinamo s-a impus cu scorul de 2-0 şi a urcat pe locul 5. Gnahore şi Cîrjan au fost oamenii cu golurile pentru cini. Antrenorul câinilor avertizează însă. Vrea să câştige şi ultimul meci din etapa a 30-a a sezonului regulat. Dinamo joacă în deplasare cu UTA luni, de la ora 20.00.

Zejko Kopic a taxat însă greşelile jucătorilor săi din prima repriză. Ştie că Dinamo nu are drept de joc în cupele europene, dar vrea o clasare cât mai bună a echipei sale.

Zeljko Kopic a stabilit obiectivul câinilor

După 3 meciuri fără victorie, Dinamo a reuşit să câştige din nou în Liga 1. S-a impus în faţa sibienilor şi a urcat pe locul 5. „Cred că am făcut un meci bun. În prima parte am făcut şi multe greşeli. Au avt şi ei câteva situaţii. Am înscris însă două goluri frumoase în partea a doua şi să câştigăm cele trei puncte. Sigur că avem presiune. Asta după 3 meciuri fără victorie. Mai avem meciul de la Arad, va fi un meci greu, cu un adversar dificil. Să vedem pe ce loc vom fi la început de play-off. Vom trage concluziile şi vom avea alte obiective în play-off. Ştiam de la început că nu avem drept de a participa în cupele europene. Asta nu ne îîmpiedică să jucăm bine şi să câştigăm”, a spus Kopic, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Dinamo îi pierde pe Homawoo şi Selmani la finalul acestui sezon. Celor doi jucători le expiră contractul şi nu s-au înţeles pentru prelungire cu şefii clubului. „Să acceptăm decizia jucătorilor, le mulţumim pentru ce oferă clubului. Sper că această echipă să termine sezonul cât mai bine posibil. Selmani e unul dintre cei mai importanţi jucători ai noştri”, a mai spus antrenorul celor de la Dinamo.