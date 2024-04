"Bătut şi dispreţuit!" Imaginile cu Dan Şucu i-au provocat amintiri de coşmar lui Gigi Becali: "Mănânci parizer cu suporterii..." - Antena Sport

Reclamă

„Șucu e un om de foarte mare calitate, îl cunosc, nu vorbesc prea des cu el, rar, dar e un om prea bun. Nu că mi-a fost milă. Era un gând. Când l-am văzut acolo ziceam ‘Băi, săracul de el’.

Puneți-vă în locul unui patron. Dă milioane de euro, merge ore în șir la Craiova cu autocarul, că vrea să le facă pe plac la suporteri. Ajunge acolo, stă în nebunia aia, în vacarmul ăla și după vine bătut de acolo.

Și disprețuit. Că tu vii bătut de acolo. Mergi cu autocarul, mănânci parizer cu suporterii, faci, dregi, vii și disprețuit, vii și amărât și toate gândurile rele îți trec prin cap. De nimic nu îți mai arde.

Nu e mai bine de mine? Sunt bătut? Stau în pat, relaxat. Ca să nu îmi mai bubuie inima. Mai bine stau în pat dacă sunt bătut. Cum am fost la Middlesbrough. O să țin minte toată viața aia. Să luați imaginea aia cu mine din autocar să o vedeți.

Era 2-0, 3-0 și după ne-au dat ăia patru goluri! Jucam finala Cupei UEFA. P-astea nu le mai țin minte șmecherii

(n.r. – Deci nu ați uitat povestea cu Middlesbrough) P-aia nu o uit și lucrul pe care nu îl voi uita până la moarte este Ludogoreț. Ludogoreț îmi vine în cap toată viața mea. Când a dat Szukala cu capul mingea în piciorul ăluia, în minutul 90+2, de a dat un voleu perfect de n-am văzut în viața mea și gol. S-a prelungit meciul și am pierdut calificarea, 25 de milioane de euro. Cu Moți, când a apărat Moți. Ăla e mai important decât Middlesbrough pentru că era vorba de 25 de milioane. Mai erau două minute…", a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro. Dan Şucu, savuros după momentul în care a mâncat alături de fanii Rapidului Dan Şucu a transmis un mesaj savuros, după momentul în care a mâncat parizer alături de fanii Rapidului. Acţionarul majoritar al giuleştenilor a transmis că i-a făcut plăcere să mănânce parizer alături de suporteri, mărturisind că este unul dintre alimentele sale preferate. Şucu a oferit imagini de senzaţie, în drum spre Craiova. Alături de fanii Rapidului, acesta a mâncat, pe capota unei maşini, parizer. De asemenea, Dan Şucu a transmis un mesaj dur şi pentru contestatari, mărturisind că el nu a simţit că se „coboară" atunci când a ales să mănânce alături de fanii echipei pe care o patronează. „De ce am mâncat parizer pe capotă? Simplu, pentru că îmi place. Cred că 75% dintre români iubesc parizerul. Eu mâncam parizer încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci 100 de grame costa 1,8 lei. Este delicios și o să mănânc parizer toată viața. Așa cum cred că majoritatea românilor savurează aceste fel de mâncare atât de simplu, atât de popular și atât de gustos.

Nu consider că m-am coborât cu nimic că am mâncat parizer alături de fani. Din contră, asta înseamnă normalitate. Până la urmă toți suntem oameni, indiferent de unde provenim, indiferent de câți bani am reușit să facem în viață sau ce statut avem.

Mi-a făcut plăcere să mănânc parizer și o să fac asta de multe ori de-acum încolo. Parizerul e unul dintre bucatele mele favorite. Este pur și simplu delicios.

Faptul că am mâncat parizer înseamnă că suntem niște români simpli care ne-am adunat în jurul unei capote sau mese pentru a împărtăși aceeași bucurie, fotbalul, și aceeași iubire, iubirea pentru Rapid”, a declarat Dan Şucu.

