Bernd Storck a fost dat afară de la Sepsi! Laszlo Dioszegi a făcut anunţul: "S-a luat o decizie foarte grea!" - Antena Sport

Dorinel Munteanu, reacţie după problemele cu porţile de la Oţelul – Sepsi: „Românisme, nu-i frumos!”

Dorinel Munteanu s-a plâns de problema cu porţile de la Galaţi, identificată de Bernd Storck. Organizatorii partidei au făcut eforturi ca meciul să înceapă la ora stabilită, după ce cei de la Sepsi s-au plâns că cele două porţi nu au înălţimea corespunzătoare.

„Fără nicio modestie, nu am dat nicio şansă adversarului. Dar acest joc se încheie, avem o pauză, trebuie să ne pregătim. Începem cu triplă grea, Buzău, CFR şi Dinamo şi vrem să obţinem cât mai multe puncte. Am fost agresivi, băieţii au înţeles ce vreau de la ei, la Ploieşti am fost puţin apatici. Astăzi au respectat ce am discutat cu ei.

L-am preferat pe Alex Pop în ultima clipă, a fost cu succes, a marcat două goluri meritate. Trebuie să-i felicit. Dacă am fost nemulţumit de unii în trecut, azi şi-au făcut datoria.

Am auzit că au fost incidente cu poarta, românisme, nu înţeleg de ce a apelat la astfel de lucruri. Să se uite mai bine ca echipa lui să ajungă la poarta noastră, nu-i frumos.

Mai vreau să aduc un jucător, poate chiar doi, în funcţie de buget. Nu va pleca nimeni, cu siguranţă. Nu voi face schimb”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.