Bogdan Andone a început „revoluția” la FC Botoșani! Un fost jucător de la FCSB, ținta noului antrenor - Antena Sport

„Am discutat cu multe persoane, iar Bogdan Andone este antrenorul care va începe pregătirea cu echipa în 2024. Sper că am făcut alegerea cea mai bună la momentul în care ne aflăm. Are destulă experiență și toți cei cu care am vorbit mi-au spus lucruri încurajatoare despre dânsul.

Situația la echipă ne obligă să facem și niște mutări în lot, dar deocamdată nu are sens să discutăm despre nume, chiar dacă, e adevărat, trebuie să ne mișcăm repede.

Legat de Pius (n.r. despre care s-a scris că este deja cedat pentru 200.000 de euro), situația încă nu este clară. Are ceva propuneri din Portugalia și din Belgia, dar deocamdată nu este nimic finalizat. La cum se prezintă lucrurile în acest moment, el este jucătorul nostru”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.