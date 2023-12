Fostul antrenor de la FCSB a revenit în Liga 1 şi a semnat cu Botoşani! Valeriu Iftime a confirmat totul - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Iftime a mai dezvăluit că vor exista şi transferuri în această perioadă de mercato, dat fiind faptul că echipa este codaşa Ligii 1.

„Am discutat cu multe persoane, iar Bogdan Andone este antrenorul care va începe pregătirea cu echipa în 2024. Sper că am făcut alegerea cea mai bună la momentul în care ne aflăm. Are destulă experiență și toți cei cu care am vorbit mi-au spus lucruri încurajatoare despre dânsul.

Reclamă

Situația la echipă ne obligă să facem și niște mutări în lot, dar deocamdată nu are sens să discutăm despre nume, chiar dacă, e adevărat, trebuie să ne mișcăm repede.

Legat de Pius (n.r. despre care s-a scris că este deja cedat pentru 200.000 de euro), situația încă nu este clară. Are ceva propuneri din Portugalia și din Belgia, dar deocamdată nu este nimic finalizat. La cum se prezintă lucrurile în acest moment, el este jucătorul nostru”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

Omul care a adus prima victorie a lui FC Botoşani din acest sezon s-a năpustit asupra colegilor săi

Omul care a adus prima victorie a lui FC Botoşani din acest sezon, Eduard Florescu, s-a năpustit asupra colegilor săi. El i-a acuzat pe aceştia că s-au dat accidentaţi după meciul cu Dinamo pentru a nu evolua cu Oţelul.

Reclamă 4 / 0/3

”E ca și cum am fi câștigat campionatul, așa mă simt. Ne bucurăm, a venit Moș Crăciun mai devreme, îl așteptam de mult timp. I-am scris și lui Moș Niculae și tot așa, n-a venit. Acum a venit Moș Crăciun mai repede. Suntem fericiți că lăsăm o impresie bună.

Nu știu dacă multă lume a observat un mic aspect. După meciul cu Dinamo, s-au cam rărit, au rămas doar caracterele. Au lipsit câțiva. Îmi cer scuze dacă-i jignesc, dar nu mă interesează, de fapt. Sunt niște lași. Au venit după meciul cu Dinamo niște accidentări, așa… Peste noapte, așa. O fi venit cineva noaptea, când dormeau, și le-a dat câte una în genunchi”, a declarat Eduard Florescu pentru digisport.ro după ce a înscris o dublă în meciul Oţelul – FC Botoşani 0-2.