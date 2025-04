Când intră buldozerele pe stadionul din Ştefan cel Mare. Momentul aşteptat de toţi fanii lui Dinamo - Antena Sport

„16.04.2025

O zi care va avea o importanță mare în istoria lui Dinamo. Guvernul României a semnat astăzi contractul pentru NOUA ARENĂ MULTIFUNȚIONALĂ DINAMO.

Am visat, am suferit și am sperat ani și ani, iar acum soarele iese și pe strada noastră”, a anunțat Dinamo, pe conturile oficiale de socializare.

Și premierul Marcel Ciolacu a oferit declarații despre stadionul Dinamo, mărturisind că aceasta este ultima arenă care se va construi în București.

„Atât Corvinul, cât mai ales Dinamo București, sunt cluburi cu istorie și palmares în sportul românesc. Aceste noi baze ultramoderne vor reprezenta un magnet pentru copii și tineri. Sunt convins că asta vom vedea în viitor, un aflux major de copii înscriși la sportul de performanță, ceea ce va contribui la formarea unei noi generații de elită, viitori campioni europeni, mondiali sau olimpici.

În cazul noii arene de la Dinamo, este vorba despre o promisiune veche făcută comunității și mai ales suporterilor echipei, pe care atât eu, ministrul de interne, cât și domnul primar Rareș Hopincă am făcut-o, și astăzi o vom îndeplini”, a fost discursul lui Marcel Ciolacu.