Capitolul la care Farul lui Gică Hagi nu are rivală în Liga 1! Topul în care FCSB şi CFR Cluj nu există - Antena Sport

De asemenea, este de remarcat că jucătorul U21 cu cele mai multe goluri marcate în primele 21 de etape este Ianis Stoica. Atacantul împrumutat de FCSB la U Cluj a marcat de cinci ori, în timp ce Louis Munteanu şi Vladislav Blănuţă, de la Farul, respectiv FCU Craiova, au înscris de câte patru ori.

Gică Hagi a dezvăluit care este cel mai mare salariu pe care îl plăteşte la Farul

Gică Hagi le arată cu degetul pe rivalele din Liga 1 şi a dezvăluit care este cel mai mare salariu pe care îl plăteşte la Farul. Acţionarul majoritar al campioanei României a răbufnit la conferinţa de presă de după meciul cu Rapid, scor 0-0, din etapa a 21-a a competiţiei interne.

Hagi a afirmat că niciun jucător de la Farul nu primeşte mai mult de 7.000 de euro pe lună.

„O să încercăm să facem transferuri, dar să nu credeţi că mâine scot banii, că am sute de mii de euro. Ştiţi cât are Farul, fixul pe care îl plăteşte… cel mai mare salariu, fix. 7.000, plus bonusuri, şi am luat campionatul. Cu un milion şi jumătate brut, fix! Salarii. Academia cheltuie unul şi nu ştiu cât… bonusuri wow au luat jucătorii. Probabil trebuie să ne dea şi nouă. Conducerea şi cu mine am încercat să fie bine, chiar dacă am luat bani de la bancă ca să facem asta.

Noi trebuie să stăm la pândă, să fim hunteri (n.r vânători). Ăsta e Farul, să facem bine, nu cum am făcut în vară. Vor fi intrări, vor fi cred şi plecări. Cred eu.

Cartea mea aţi citit-o? Care e strategia mea? Să fim cei mai buni! Asta am implementat eu aici! Câte trofee avem la juniori? 27… Farul l-a produs şi pe Hagi, l-a produs pe cel mai bun. Spuneţi voi! Am ieşit campioni, am făcut-o şi pe asta. Probabil de asta sunt unii invidioşi pe noi, am deranjat. Cum ne-am permis noi să ieşim campioni!? Cred că asta e întrebarea la care trebuie să găsim răspunsul. Cum ne-am permis noi să fim mai buni decât ceilalţi!„, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă.