"De asta sunt unii invidioşi, am deranjat!" Gică Hagi a dezvăluit care este cel mai mare salariu pe care îl plăteşte la Farul - Antena Sport

Reclamă

„O să încercăm să facem transferuri, dar să nu credeţi că mâine scot banii, că am sute de mii de euro. Ştiţi cât are Farul, fixul pe care îl plăteşte… cel mai mare salariu, fix. 7.000, plus bonusuri, şi am luat campionatul. Cu un milion şi jumătate brut, fix! Salarii. Academia cheltuie unul şi nu ştiu cât… bonusuri wow au luat jucătorii. Probabil trebuie să ne dea şi nouă. Conducerea şi cu mine am încercat să fie bine, chiar dacă am luat bani de la bancă ca să facem asta.

Noi trebuie să stăm la pândă, să fim hunteri (n.r vânători). Ăsta e Farul, să facem bine, nu cum am făcut în vară. Vor fi intrări, vor fi cred şi plecări. Cred eu.

Reclamă

Avem cea mai frumoasă Academie, cea mai modernă, cea mai bună din toată ţara… o are Farul. Farul are infrastructură, are patrimoniu, eu subsemnatul sunt deocamdată acţionar majoritar. Am făcut ce trebuie! Ca să ştiţi cu toţii. Nu puteau să fie două echipe, am făcut lucrurile normale. Am aşteptat 100 de ani, a venit şi campionatul! În viitor Farul trebuie să lucreze foarte bine, dacă vrea să se ia la trântă cu primele 4. Să fim în Big Four.

Cartea mea aţi citit-o? Care e strategia mea? Să fim cei mai buni! Asta am implementat eu aici! Câte trofee avem la juniori? 27… Farul l-a produs şi pe Hagi, l-a produs pe cel mai bun. Spuneţi voi! Am ieşit campioni, am făcut-o şi pe asta. Probabil de asta sunt unii invidioşi pe noi, am deranjat. Cum ne-am permis noi să ieşim campioni!? Cred că asta e întrebarea la care trebuie să găsim răspunsul. Cum ne-am permis noi să fim mai buni decât ceilalţi!„, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă.

Farul este pe locul 5 după 21 de etape. Echipa lui Hagi are 30 de puncte, cu 14 mai puţin decât liderul FCSB. Este neînvinsă de patru meciuri în Liga 1.

Reclamă 4 / 0/3

Constantin Budescu, uluit de VAR-ul din România Jucătorii Farului au trimis de trei ori mingea în poartă în meciul cu Rapid, dar partida s-a încheiat cu scorul de 0-0. Budescu i-a arătat cu degetul pe arbitrii din cabina VAR şi nu îşi explică de ce a fost anulat un gol după un fault făcut de el la mijlocul terenului. „Noi am încercat să ne facem treaba, să marcăm, probabil că trebuia să înscriem şi a patra oară ca să se pună. Asta e, încheiem anul binişor. Sperăm ca la anul să câştigăm mai multe meciuri acasă. Dacă le câştigam, eram sus de tot! Am început destul de prost, au fost şi acele meciuri de Europa, a fost puţin dificil. Bine că ne-am revenit şi am ieşit din acea pasă proastă. Am pierdut puncte în minutul 90, în minutul 91, cu 4 puncte puteam să spunem că suntem bine. Am tot vorbit de diferenţa mică de clasament, dar zic eu că este unul dintre cele mai echilibrate campionate. Lupta o să se dea până în ultima etapă. Ne pare oarecum rău de punctele pe care le-am irosit acasă. Stau următoarea etapă. Eu am atins şi mingea, şi piciorul lui. Nu ştiu cum se judecă. Nu mai vreau să vorbesc, am avut un penalty, henţ… nu s-a vorbit de penalty-urile de la UTA. Noi nu prea suntem băgaţi în seamă. Cu Larie i s-a dat galben după ce i s-a spus de la VAR. Se spune şi la galben? Se anunţă şi la VAR sau am făcut noi nişte reguli pe aici pe la noi?„, a declarat Constantin Budescu la digisport.ro.