Ce decizie a luat Sorin Cârţu, după scandalul uriaş din meciul cu U Cluj: "Să nu inflamăm discuţiile!" - Antena Sport

Sorin Cârţu, la finalul unui meci al Universităţii Craiova/ Hepta Sorin Cârţu a dezvăluit ce decizie a luat, după scandalul uriaş din meciul cu U Cluj. Preşedintele celor de la Universitatea Craiova a transmis că nu va mai face deplasarea la Cluj, la duelurile cu „studenţii” din play-off. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Chipciu şi Dan Nistor l-au făcut praf pe Sorin Cârţu, după ce Universitatea Craiova a învins-o la limită pe U Cluj: „Legendă beată, care înjură jucătorii”, a transmis Chipciu, la finalul derby-ului din Bănie. Ce decizie a luat Sorin Cârţu, după scandalul uriaş din meciul cu U Cluj După scandalul din meciul cu clujenii, Sorin Cârţu a luat decizia de a nu mai face deplasarea la Cluj, pentru duelul din play-off. Acesta şi-a explicat hotărârea, fiind luată pentru a nu mai inflama spiritele. „Eu am să evit, că doar nu pierd o deplasare la Paris sau la Londra. Nu o să mă duc la Cluj și gata, ca să nu inflamăm discuțiile. N-am treabă”, a declarat Sorin Cârţu, conform digisport.ro. Totodată, Cârţu a explicat şi de la ce a pornit întregul scandalul din meciul cu U Cluj. Acesta a transmis că totul a pornit după ce Iulian Cristea, fundaşul eliminat al clujenilor în meciul de pe „Ion Oblemenco” a înjurat suporterii olteni. Reclamă

„Cristea, că de aici a plecat tot, a înjurat spectatorii. I-am zis să nu mai înjure. Dacă ești obraznic cu mine, și eu sunt obraznic cu tine! Apoi, eu am plecat, au venit jucătorii.

M-am dus la Iulian Călin și i-am zis: ‘Trebuie să ai echilibru. Ce ai făcut în prima repriză denotă o tendință. Nu e normal cum ai tratat penalty-ul nostru. Ai tras un semnal către echipa noastră la ce vrei tu să faci’.

Am înțeles că scrie în raport că am pus presiune. Dacă asta e presiune…Eu nu am avut nicio întâlnire nici cu Chipciu, nici cu Nistor. Eu cu Cristea am discutat, apoi a venit și Bic. 25 de secunde a durat tot.

