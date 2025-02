"Ai mei sunt morţi!" Andrei Artean a început să plângă în direct după scandalul cu Sorin Cârţu: "Să nu ne mai înjure părinţii" - Antena Sport

Alex Chipciu, discurs manifest după eşecul cu Universitatea Craiova

Alex Chipciu a făcut praf pe toată lumea după meciul Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 1-0. Veteranul „şepcilor roşii” l-a acuzat pe Sorin Cârţu că a venit şi a scuipat jucătorii oaspeţilor.

„Un circ total, o mascaradă. La fotbal am fost luptători, suntem nişte eroi. Sau Craiova slabă. În 10 oameni, nu cred că meritam să pierdem.

Mă ghidez foarte mult după joc şi ce prezentăm pe teren. E culmea să spunem ceva de Nistor, după ce a dat atâtea goluri. Şi în 10 oameni am avut momente în care i-am controlat.

Ne-a lipsit un antrenor meschin, care nu are educaţie. Aşa e în România, să ai o legendă beată, care te scuipă (n.r. Sorin Cârţu). Îmi pare rău sincer de Mirel. Asta e, din păcate, e România. Promovăm gecile. Când iei haine de la băieţi, vine poliţia. Sunt fake alea de la băieţi. Să ne dea factura, că nu sunt 3000 de euro.

Cum să fii legendă, să miroşi a alcool, să înjuri, să iei de gât jucătorii? Promovaţi antrenorul anului, domnul Ioan Ovidiu Sabău. Eu nu am văzut declaraţii. A vorbit domnul Vassaras că a fost penalty cu Buzău, a fost o ştiruţă mică. Am spus tot ce am avut de spus.

Şi la meciul cu Rapid, când ne-au înjurat ăia de ne-au spart, de ce nu aţi promovat? Eu nu vreau să tac, vreau să mai joc fotbal cât mai am plăcere şi să termin cu mascarada asta. Asta e viaţa, îmi asum tot”, a declarat Alex Chipciu, la digisport.ro.