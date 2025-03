Ce şanse îi dă Dorinel Munteanu FCSB-ului să treacă de Olympique Lyon în optimile Europa League - Antena Sport

Dorinel Munteanu, care a întâlnit-o pe Olympique Lyon ca antrenor, în Liga Campionilor, a spus ce şanse are echipa patronată de Gigi Becali să treacă de echipa franceză în optimile Europa League.

Dorinel Munteanu e de părere că, înainte de a începe „dubla”, FCSB şi Lyon au şanse egale. Lyon vine după o victorie importantă cu Brest, după o „dublă” a lui Lacazette. De partea cealaltă, FCSB a remizat cu Rapid, 0-0, în derby-ul disputat duminică pe Arena Naţională. Campioana a evoluat din minutul 36 în 10 oameni, după eliminarea lui Dawa.

Dorinel Munteanu e optimist înaintea confruntării FCSB-ului cu Lyon: „Poate să iasă învingătoare”

„Am fost pe banca Stelei (n.r: FCSB-ului) la momentul respectiv. Am venit de la U Cluj și am jucat la Lyon, am pierdut cu 2-0 meciul de acolo. Era Benzema atacant, erau jucători foarte valoroși. Au avut o echipă foarte bună.

Eu cred că FCSB va face o partidă bună, înclin să cred că șansele sunt egale, chiar dacă Lyon este o echipă de tradiție. FCSB e într-o formă foarte bună, au făcut partide bune și au un lot echilibrat. Cred că din această dublă poate să iasă învingătoare”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro.

FCSB – Lyon se joacă joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Returul se va disputa joi, 13 martie, de la ora 22:00, la Lyon. Şi această partidă va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.