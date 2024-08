Ce se întâmplă cu jucătorii excluși din lotul lui Sepsi, după 1-2 cu Universitatea Craiova! Bernd Storck: "Discutăm!" - Antena Sport

Iată ce se întâmplă cu jucătorii excluși din lotul lui Sepsi, după 1-2 cu Universitatea Craiova! Antrenorul covăsnenilor, Bernd Storck, a explicat totul.

Înainte de startul duelului cu Universitatea Craiova, Bernd Storck a dezvăluit că i-a exclus din lot pe Varga și Kecskes, din cauza unei întârzieri a acestora.

După meci, antrenorul echipei din Covasna a dezvăluit că cei doi au fost pedepsiți doar pentru partida cu Universitatea Craiova și că, de luni, aceștia vor fi chemați la echipă.

De asemenea, acesta a vorbit și despre înfrângerea cu echipa lui Costel Gâlcă și a transmis faptul că elevii săi au făcut un meci bun.

„E păcat, am făcut un meci bun, dar când nu marchezi nu câştigi. Universitatea are calitate în ofensivă, are jucători buni şi fac diferenţa. În a doua repriză nu am fost consecvenţi şi e păcat. În ultimele 15 minute am fost buni în prima repriză, în a doua repriză am încercat. Am dominat, am riscat, am avut şi ghinion. Am avut şanse şi nu am marcat. Mitriţă a fost foarte bun azi, e un jucător-cheie şi al doilea gol a fost de mare clasă.