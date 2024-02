"Cel mai puternic adversar!" Gică Hagi se teme înainte de Farul - Oţelul! Ce a spus despre Dorinel Munteanu - Antena Sport

Farul a depăşit Universitatea Craiova în clasament şi a ajuns pe locul 4 în Liga 1, cu 40 de puncte. Hagi se va duela cu Dorinel Munteanu etapa viitoare.

„Ştiam că întâlnim o echipă bună, care joacă fotbal. Am avut momentele noastre în echipa a doua. Eu cred că Sepsi a făcut un meci bun. Aşa sunt toate meciurile, când eşti aproape şi toată lumea luptă, sunt meciuri bune. Astăzi am avut noroc, cu toate că am avut şi noi ocazii.

Au dominat meciul, noi am ştiu să ne apărăm bine. Toate meciurile sunt foarte grele, vom întâlni o echipă care aleargă şi pune presiune. Sperăm să ne apărăm foarte bine„, a spus Gică Hagi la digisport.ro.