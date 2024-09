Ciprian Tătăruşanu, prima apariţie publică după ce şi-a anunţat retragerea! Mesajul uriaş pentru fanii FCSB-ului - Antena Sport

Ciprian Tătăruşanu, prima apariţie publică după ce şi-a anunţat retragerea! Ciprian Tătăruşanu, într-un meci al lui AC Milan / Profimedia Images Ciprian Tătăruşanu va avea prima apariţie publică după ce şi-a anunţat retragerea! Fostul portar al echipei naţionale a anunţat că va fi prezent la meciul FCSB – Petrolul. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a anunţat că Tătăruşanu va da lovitura de start a partidei. FCSB – Petrolul se dispută sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul Ghencea. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Ciprian Tătăruşanu, prima apariţie publică după ce şi-a anunţat retragerea! Mesajul uriaş pentru fanii FCSB-ului „Salutare tuturor! Sunt Ciprian Tătăruşanu şi vă aştept sâmbătă la meciul cu Petrolul, unde voi fi şi eu prezent, pentru prima oară pe noul stadion din Ghencea”, a transmis Ciprian Tătăruşanu, într-un clip video postat pe contul de Instagram al FCSB-ului. „Proaspăt retras din fotbal, Ciprian Tătărușanu ne va fi alături la meciul cu Petrolul Ploiești, de sâmbătă seară. Tataris va profita din plin de ocazia de a-i saluta încă o dată pe suporterii roș-albaștri și va da lovitura de start. Reclamă

Eroul din poarta echipei noastre în multe meciuri de povestit nepoților vă așteaptă, la fel ca băieții noștri, în număr cât mai mare, pe Stadionul Steaua”, a transmis şi FCSB, în mesajul postat pe Instagram.

Oficialii de la FCSB au făcut o postare superbă, după ce Ciprian Tătărușanu și-a anunțat retragerea din fotbal. Campioana României nu l-a uitat pe portarul care a fost legitimat la club în perioada iulie 2009 – iulie 2014.

Ciprian Tătărușanu și-a anunțat retragerea miercuri, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Ultimul club la care a activat a fost Abha, din Arabia Saudită.

La o zi după anunțul lui Tătărușanu, oficialii de la FCSB au făcut o postare prin care i-au descris cariera lui Tătărușanu, alături de mesajul: „Ciprian Tătărușanu, de la suporter la idol roș-albastru”. „Unul dintre cei mai importanți portari din istoria modernă a fotbalului românesc a decis să se retragă și a făcut-o printr-un anunț discret, elegant și plin de respect, așa cum a fost el în întreaga sa carieră. Ciprian Tătărușanu nu a fost printre cei mai mediatizați jucători din istoria clubului nostru sau a echipei naționale, dar a fost, în mod cert, unul dintre cei valoroși. Și de multe ori erou, punând umărul la calificări importante în diferite faze ale cupelor europene pentru clubul nostru. Tătăruşanu a fost în lotul lui AC Milan atunci când „rossonerii” au cucerit Scudetto De amintit loviturile de departajare apărate în meciul cu Grashoppers, din 2010, în urma cărora roș-albaștrii s-au calificat în grupele UEFA Europa League, intervențiile fabuloase din returul cu Ajax, tot la penalty-uri, precum și un alt penalty important apărat la 0-0, în deplasarea de la Tbilisi, în urma căruia s-a deschis practic drumul spre o nouă prezență în grupele UEFA Champions League. Dublu campion al României, câștigător al Cupei și Supercupei României, toate apărând culorile roș-albastre, pe care le-a iubit din copilărie și pe care a ajuns să le onoreze ca jucător. În plus, titlul de campion al Italiei cu un nume uriaș, AC Milan (trofeu obținut și datorită penalty-ului apărat de el în Derby della Madonnina) și participarea la EURO 2016 cu România reprezintă, pe lângă momentele de succes din cupele europene, marile borne ale carierei lui Ciprian Tătărușanu. Pentru toată dragostea arătată clubului nostru, precum și pentru performanțele incredibile obținute alături de roș-albaștri, îți mulțumim, Tataris!”, au notat oficialii campioanei.

Ciprian Tătăruşanu a ales să se retragă din fotbal în plin campionat. Abha, echipa sa, a bifat deja trei partide în noul sezon, însă „Tătă” nu a fost în lot.

Ciprian Tătăruşanu a transmis un mesaj emoţionant prin care şi-a anunţat retragerea. Acesta a subliniat că a dat totul pentru fotbal, şi a fost răsplătit pe măsură.

„Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi!

Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!”, a anunţat Ciprian Tătăruşanu, pe Instagram.

