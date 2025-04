Claudiu Petrila, discurs dur după CFR Cluj - Rapid 1-1: "Noi nu putem botul la astfel de chestii" - Antena Sport

Claudiu Petrila a avut un discurs dur după ce au existat oameni în lumea fotbalului care au pus la îndoială corectitudinea cu care giuleştenii şi-au apărat şansele la Cluj, cu CFR (1-1).

După FCSB – Rapid 3-3, Elias Charalambous a dezvăluit că Marius Şumudică i-a transmis că echipa sa ar fi luptat în derby-ul de pe Arena Naţională şi pentru CFR Cluj. Acum, Petrila a ţinut să menţioneze că Rapid joacă doar pentru îndeplinirea obiectivelor.

Claudiu Petrila, discurs dur după CFR Cluj – Rapid 1-1

”În opinia mea, cred că am pierdut două puncte de data aceasta. Am avut în joc ocaziile mai mari, dar din păcate nu am reușit să marcam mai devreme. Dacă nu am fi primit gol până la pauză, cu siguranță am fi reușit să câștigăm acest meci.

Am luat un punct și ne pregătim pentru meciul de sâmbătă. Nu băgăm astfel de chestii în seamă. Suntem la Rapid și nu facem astfel de jocuri pentru nimeni. Noi ne vedem de obiectivul nostru de a termina în primele trei.

După cum am spus, noi nu putem botul la astfel de chestii. Pentru că sunt fel și fel de jocuri în jurul nostru. Noi trebuie doar să ne vedem de treaba noastră, atunci când intrăm pe teren.