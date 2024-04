"Comportamentul lui a fost de vină!" Marcel Răducanu, mesaj acid despre transferul lui Florinel Coman în Qatar! - Antena Sport

E un jucător bun, are calități extraordinare, dar probabil că nu e un jucător complet. A fost urmărit de multe ori de cluburi din ‘afară’ și probabil comportamentul lui a fost de vină.

Am văzut că înjură sau gesticulează și lucrurile astea se observă”, a spus Marcel Răducanu, la digisport.ro.

Semnal de alarmă pentru FCSB, înaintea transferului lui Florinel Coman în Qatar

Ovidiu Burcă a tras un semnal de alarmă pentru FCSB, înaintea transferului lui Florinel Coman în Qatar. Fostul antrenor al lui Dinamo a transmis că roş-albaştrilor nu le va fi uşor, după plecarea lui „Mbappe”, sfătuindu-l pe Gigi Becali să investească într-un alt jucător banii pe care îi va încasa de pe urma transferului extremei stânga.

„Nu este ușor să înlocuiești un jucător ca Florinel Coman. A ajuns la o maturitate extraordinară și nu este întâmplător faptul că a explodat în acest sezon și că a tras echipa după el. A ajuns la maturitate și din punct de vedere social, are familie, are copil. El lucrează foarte mult și individual, după antrenamentul cu echipa. Nu va fi ușor fără Florinel Coman, care are o siguranță foarte mare. Este așa cum era Tănase înainte să plece. Cred că e momentul ca el să plece, deoarece a ajuns la apogeul lui ca sportiv, cel puțin la nivel local.

FCSB poate reinvesti banii proveniți din transferul lui Florinel Coman. În România nu știu dacă vor găsi un fotbalist mai bun. Trăim într-o epocă în care putem alege din alte țări, alte continente, cu ajutorul unui sistem de scouting bun. Miza cea mai mare este calificarea în cupele europene (n.r. în grupele uneia dintre competițiile continentale) pentru cei de la FCSB”, a declarat Ovidiu Burcă, pentru prosport.ro.