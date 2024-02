Cristi Balaj şi-a cerut scuze, după ce l-a făcut praf pe Gigi Becali: "Am vorbit 38 de minute la telefon! Îi dau dreptate!" - Antena Sport

Reclamă

În urma acestei discuţii, cei doi s-au împăcat, Cristi Balaj recunoscând faptul că a fost mult prea dur în declaraţii.

„Înainte să vin la stadion am vorbit aproximativ 38 de minute, la telefon, cu Gigi Becali. Am avut o discuție mai mult decât frumoasă și mi-a explicat argumentele. Îi dau dreptate. Clar am căzut într-o capcană a jurnaliștilor, n-am fost atent și m-am trezit într-un subiect care nu mă privea, motiv pentru care îmi cer scuze.

Pentru că e important să recunoști atunci când greșești și mi-a plăcut, repet, dialogul pe care l-am avut. Am apreciat onestitatea, cuvintele care mi le-a adresat și mă simt obligat ca să prezint aceste scuze”, a declarat Cristi Balaj, conform primasport.ro.

Iniţial, lucrul care l-a aprins pe Gigi Becali, a fost reprezentat de faptul că Cristi Balaj a declarat despre el că a „furat”, deşi a câştigat procesul la CEDO.

„Procesul l-ai câștigat că a durat mai mult la instanță. Condamnarea trebuia să ți-o dea mai repede. Ea există, e corectă. Doar că a durat prea mult procesul și aici îi dăm și noi dreptate…După ce instanța a spus că ai furat, acum mai vrei să iei și alți bani de la statul român. Și îl prezentăm ca pe un erou și ca pe o victimă”, a fost declaraţia lui Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica a venit cu replica, după declarațiile lui Cristi Balaj Mihai Stoica a venit cu replica, după declarațiile lui Cristi Balaj. Oficialul de la FCSB l-a „înțepat” pe președintele de la CFR Cluj. „MM” a spus, în stilul deja caracteristic, că fotbalul este greu de înțeles atunci când este analizat doar din perspectiva unui arbitru. De asemenea, Mihai Stoica a menționat faptul că nu a fost deranjat de declarațiile oficialului rival, chiar dacă l-a ironizat. „Nu m-au deranjat declaraţiile lui Cristi Balaj. E mai greu de înţeles fotbalul când îl cunoşti doar din postura de arbitru. Aşa poţi să vorbeşti multe. Eu, la peste 150 de meciuri din Europa, aş putea să-i dau nişte explicaţii. Dacă mă sună, i le dau”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

