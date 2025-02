"Cu cine vorbeaţi la telefon?" Răspunsul lui Marius Şumudică, după ce a tot fost surprins cu mobilul la ureche în tribune! - Antena Sport

Marius Şumudică s-a arătat foarte fericit după victoria Rapidului de la Ovidiu, cu 3-1, cu Farul lui Gică Hagi. Suspendat la acest meci, Şumudică a fost întrebat şi cu cine a vorbit la telefon, în condiţiile în care a tot fost surprins cu mobilul la ureche în tribune.

Şumudică a spus că a discutat cu părinţii lui şi cu prietenii, în condiţiile în care este interzis ca antrenorul suspendat să discute cu staff-ul lui.

Marius Şumudică nu s-a dezminţit după Farul – Rapid 1-3: „Eu sunt dirijorul, stau cu spatele la public şi dirijez orchestra”

Şumudică a lăudat Farul pentru jocul prestat. Totodată, l-a numit pe Borza „cel mai bun fundaş stânga din România”.

„(n.r: O victorie pentru dumneavoastră) Am trăit-o la fel cum le trăiesc şi pe celelalte. De când am venit, atât eu, cât şi echipa suntem sub presiune.

Nu este uşor, dar sunt mândru de ce am văzut astăzi, mândru de echipa mea, mândru de aceşti băieţi minunaţi care au demonstrat că poartă cu brio acest tricou al Rapidului.