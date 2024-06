"Cu toată lumea ne luptăm la titlu!" Mihai Lixandru se aşteaptă la un sezon infernal pentru FCSB: "Toată lumea vrea să ne bată!" - Antena Sport

Mihai Lixandru se aşteaptă la un sezon infernal pentru FCSB. Mijlocaşul campioanei a spus că lupta la titlu în sezonul viitor va fi una infernală, având în vedere că toate echipele s-au întărit.

Mihai Lixandru şi-a impus şi un obiectiv personal. Vrea ca randamentul său să fie mai bun şi abia aşteaptă să îşi cunoască şi noi colegi. David Kiki, Daniel Popa şi Marius Ştefănescu sunt transferurile făcute de Gigi Becali până aczum.

Mihai Lixandru se aşteaptă la un sezon infernal pentru FCSB

”A fost o vacanță destul de lungă. Ne-am odihnit, ne-am încărcat bateriile și suntem pregătiți de un nou an. Un an important și un an cu foarte multe meciuri în preliminarii. Supercupă. Campionat. Multe meciuri. Sperăm să mergem mai departe cât mai mult în toate competițiile. La FCSB sunt mereu așteptări foarte mari. Nu

Cu toată lumea ne luptăm la titlu. Toți vor să câștige împotriva noastră. E normal. CFR, Rapid, Craiova. Farul. Sunt echipele de anul trecut din play-off. Dar, nu se știe niciodată. Am văzut și alte echipe care s-au întărit, spre exemplu ”U” Cluj. (n.r. fețe noi la FCSB) Sperăm să ne ajute. Să fie sănătoși și să ne îndeplinim obiectivele împreună. Ne bucurăm și sperăm să avem un lot cât mai numeros și valoric.

Sper să am un sezon cât mai bun. Să fie o creștere de la an la an. Noi plecăm cu acest gând, suntem în preliminarii Champions League. În fotbal e posibil orice și o să dăm totul pentru asta. Avem un staff care o să ne pregătească foarte bine. Nu am griji. O să fim pregătiți atât fizic, cât și psihic. Încerc să mă pregătesc cât mai bine și să am un sezon cât mai bun. Sper să fiu sănătos și să am reușitele pe care mi le doresc eu”, a spus Mihai Lixandru la vizita medicală.