Cum arată clasamentul în Liga 1 după încheierea sezonului regular! Bătălie dură pentru titlu şi pentru evitarea retrogradării! - Antena Sport

Este un derby al Moldovei. Orgoliile sunt foarte mari, punctele sunt foarte importante, deoarece vom juca în play-out, dar avem în continuare noi provocări.

În primul rând suntem angrenaţi în Cupa României. Următorul obiectiv este clasarea pe locul şapte, iar următorul obiectiv este să rămânem în prima ligă.

De aceea am făcut apel la băieţi, pentru că acest joc are o încărcătură emoţională foarte mare. Sper ca stadionul să fie plin, să fim susţinuţi, pentru că merităm. A fost o frustrare foarte mare pentru când am văzut că unele echipe joacă pentru play-off, fără să le jignesc.

Puteam fi liniştiţi în primele şase, însă a fost şi puţină nelinişte la echipă. Încă nu s-au rezolvat toate probleme, dar eu sper ca băieţii să înţeleagă că voi face totul împreună cu Consiliul Local, domnul primar şi partenerii noştri pentru a rezolva aceste probleme”, a declarat Dorinel Munteanu înainte de meci.