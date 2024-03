Cum arată clasamentul în play-off după Sepsi - CFR Cluj 1-1! Echipa lui Mutu poate ajunge la 10 puncte în spatele FCSB-ului! - Antena Sport

Şapte victorii, şase remize şi doar trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de covăsneni pe teren propriu în acest sezon. De partea cealaltă, clujenii s-au impus în cinci dintre cele 16 deplasări, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

Sepsi OSK şi CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 20 de ori, de două ori se impusese gruparea din Sf. Gheorghe, de 15 ori au câştigat oaspeţii din această rundă, iar alte trei partide se terminaseră la egalitate.

Adrian Mutu, sub presiune înainte de Sepsi – CFR Cluj

Neluţu Varga a declarat că CFR Cluj a avut ghinion în duelul cu oltenii lui Ivaylo Petev. El a mărturisit că nu se aştepta ca echipa lui să piardă partida. Patronul clujenilor a subliniat că nu îl condamnă pe Adrian Mutu pentru această înfrângere şi că nu se gândeşte să-l demită pe acesta.

Mai mult decât atât, Varga a declarat că Mutu este în grafic, deoarece obiectivul pe care i l-a setat este clasarea pe primele două locuri din Liga 1, la finalul sezonului.

„Normal că m-am așteptat la altceva. Nu mi-a displăcut jocul, dar nu mi-a plăcut că nu am câștigat. Dar am avut ghinion. Au fost 22 de ocazii. nu pot să îl condamn pe Mutu pentru înfrângere. Echipa a jucat.

Deocamdată este în grafic. Dacă face ce are de făcut, totul va merge bine. Nimic nu e terminat. Șansele să-și îndeplinească obiectivul sunt foarte mari.

(N.r. Care este obiectivul?) Minim locul 2. Obiectivul pe care l-am pus este minim locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul. Anul acesta a fost un an de reconstrucție și nu am fost așa exigent, dar nu înseamnă că am lăsat garda jos. (N.r. Ce se întâmplă dacă nu-şi îndeplineşte obiectivul) Discutăm, reanalizăm”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.