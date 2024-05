Cum arată clasamentul în playout după U Cluj - Dinamo 3-3. Situaţie disperată pentru echipa lui Kopic - Antena Sport

(n.r. Credeți că Dinamo va retrograda?) Eu n-am treabă cu nimeni și nu mă interesează. Nu mai vorbiți că sunt dinamovist, pentru că nu am nicio treabă. Și la Rapid am fost atâția ani și am luat trofee. apoi pe unde i-am prins i-am bătut. Eu nu am nicio treabă cu nimeni”, a spus Mircea Rednic, la conferința de presă.

UTA este lider în play-out, iar în ultima etapă va juca chiar în deplasare cu Dinamo.