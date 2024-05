"Nu mai vorbiți că sunt dinamovist" Mircea Rednic a răbufnit după a primit o întrebare legată de Dinamo! - Antena Sport

Antrenorul de la UTA a spus că nu ar trebui să fie considerat un dinamovist, având în vedere că a făcut performanță și alături de Rapid.

”Pe mine nu mă interesează de alții (n.r. de Dinamo). Pentru noi (n.r. UTA) toate meciurile sunt importante. La Arad, toate partidele sunt grele. Nu facem calcule pentru clasament. În sfârșit, va fi primul an în care nu facem calcule.

Reclamă

(n.r. Credeți că Dinamo va retrograda?) Eu n-am treabă cu nimeni și nu mă interesează. Nu mai vorbiți că sunt dinamovist, pentru că nu am nicio treabă. Și la Rapid am fost atâția ani și am luat trofee. apoi pe unde i-am prins i-am bătut. Eu nu am nicio treabă cu nimeni”, a spus Mircea Rednic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic, reacţie fermă după ce fanii lui Dinamo i-au cerut demisia

Zeljko Kopic a oferit o reacţie fermă, după ce fanii lui Dinamo i-au cerut demisia. Antrenorul „câinilor” a transmis că nu i-a plăcut momentul ales de suporteri pentru a face acest lucru, mărturisind că este primul care se supără atunci când echipa nu obţine rezultate pozitive.

Fanii lui Dinamo şi-au pierdut răbdarea cu Zeljko Kopic, dat fiind faptul că echipa este pe loc direct retrogradabil. Suporterii i-au cerut demisia antrenorului croat, după remiza cu Voluntari, din ultima etapă.

Reclamă 4 / 0/3

Kopic a oferit declaraţii şi despre conflictul despre care s-a zvonit că s-ar fi născut un vestiar, între jucători. Tehnicianul croat a declarat că astfel de tensiuni sunt normale, având în vedere locul din clasament ocupat de Dinamo. „(N.r. Ce aţi simţit când v-au cerut demisia, după meciul cu Voluntari?) Nu am nicio problemă să discut cu fanii. Dar ce nu mi-a plăcut a fost momentul şi locul pe care le-au ales. După meci, emoţiile sunt la cote maxime. Toată lumea e supărată. Sunt primul care se supără după meciuri. (N.r. Are nevoie Dinamo de un miracol?) Da! (N.r. Veţi rămâne la Dinamo sau totul depinde de următoarele două meciuri?) Nu cred că este momentul să vorbim despre aşa ceva. Mă simt bine aici, îmi place echipa şi dau tot ce am mai bun pentru club. (N.r. Despre cnflictul din vestiar) Nu putem să spunem că suntem în cel mai bun moment în ceea ce priveşte starea jucătorilor. E normal ca jucătorilor să le fie frică. Jucătorii care nu au jucat mult cred că alţii au primit mai multe minute. Pentru mine, toate astea sunt normale. E fotbal şi e normal să arate dacă sunt nemulţumiţi. Nu fac favoritisme când vine vorba de jucători. Nu pot să spun că nu au existat discuţii şi că toată lumea e fericită. Nimeni nu se bucură! Dar pentru mine, „conflict” nu înseamnă asta. E ceva ce există în fiecare familie, în fiecare sport”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu U Cluj.

Care va fi finala UEFA Champions League? Real Madrid - PSG Real Madrid - Borussia Dortmund Bayern Munchen - PSG Bayern Munchen - Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...