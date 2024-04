Cum va arăta echipa de Champions League a FCSB-ului! Gigi Becali transferă cinci jucători după câştigarea titlului - Antena Sport

Mijlocaşi: „Eventual trebuie încă un mijlocaş central, deşi Pandele poate fi o variantă, pentru că el creşte de la antrenament la antrenament. Ai Şut, Lixandru, Baba Alhassan, poate ar mai trebui unul cu experienţă că nu poţi avea doar 22 de jucători”.

Atacanţi: Dacă Miculescu va fi confirmat pe poziţia de atacant, mai trebuie un atacant central. La momentul ăsta, Octavian Popescu, Musi, Radaslavescu sunt pe poziţia de atacant lateral stânga, îl ai pe Băluţă în partea dreaptă, ai Olaru număr 10. Cred eu că Băluţă ar putea fi alternativă la Olaru în poziţia aia şi cred că dă randament bun în poziţia aia. Pe lângă Luis Phelipe ar trebui să mai ai încă un atacant lateral dreapta. Cam aşa pot vedea eu la prima strigare. După mai pot pleca jucători, mai pot veni oferte pentru jucători”

Neluţu Varga i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce patronul celor de la FCSB şi-a manifestat public interesul pentru Philip Otele, jucătorul celor de la CFR Cluj.

Nigerianul de 24 de ani se află pe lista lui Gigi Becali în această vară, dar după succesul lui FCSB din Gruia, Gigi Becali s-a răzgândit şi vrea să îi ofere lui Neluţu Varga o sumă mai mică.

Iniţial, Gigi Becali ar fi fost dispus să ofere un milion de euro pentru Otele, dar în urma victoriei din Gruia, Becali a declarat că oferă numai 600.000 de euro. Este o sumă de zece ori mai mică decât cea cerută de şeful CFR-ului.

„Exclus! Nu are el bani să cumpere jucători de la noi. Astea sunt glume. Am glumit cu el şi văd că şi-a luat-o în cap. Nu are el nicio variantă. Noi nu vindem jucători la Steaua (n.r. FCSB)”, a declarat Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.