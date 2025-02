Dan Petrescu, revoltat după CFR Cluj - FC Hermannstadt 1-0: "Nu am primit două penalty-uri. Mă face să mă gândesc la mai multe lucruri" - Antena Sport

Da, normal că mă aşteptam. Am spus şi când am venit aici că am venit la o echipă de tradiţie, care joacă fotbal. Mă bucur că sunt decisiv în faţa porţii.

Trebuie să fim în play-off şi după luăm meci cu meci, o să fie altceva acolo. Eu zic că avem echipă de titlu.

De-asta muncesc. În primul rând să fac bine aici şi după să merg la naţională. Merg cu inima deschisă şi o să dau tot ce pot”, a declarat Louis Munteanu, la digisport.ro.