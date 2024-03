Dan Şucu a dezvăluit suma uriaşă pe care o cere în schimbul lui Albion Rrahmani: "Nu e nelalocul ei" - Antena Sport

Reclamă

Albion Rrahmani are 14 goluri din 16 meciuri în acest sezon de Liga 1. Totodată, el a oferit şi 3 assist-uri.

Rrahmani a înscris chiar şi în eşecul suferit cu Farul, în prima etapă a play-off-ului. Jurnaliştii portughezi au dezvăluit că pe lista echipelor care îl monitorizează este şi Benfica.

Patronul Rapidului dezvăluia, la AS.ro LIVE, ce are de gând să facă cu banii, în cazul în care va da lovitura financiară cu Rrahmani.

„Dacă pleacă Rrahmani la vară… totul depinde de el. Toate lucrurile depind numai de el! Este important de înţeles. Orice venit am putea avea din vânzarea de jucători va rămâne în club, pentru a fi investit mai departe în întărirea echipei şi în a ne face din ce în ca mai puternici.

Toţi jucătorii care au venit alături de noi au totuşi şi perspectiva ca de aici să meargă într-un campionat şi mai puternic. Dacă câştigă alături de noi, să zicem 200.000 de euro pe an, să ajungă într-un campionat în care vor câştiga 2 milioane de euro pe an. Lucrul ăsta nu trebuie în niciun fel reprimat. Dacă noi am bloca dezvoltarea unui jucător de genul Rrahmani, atunci probabil am bloca şi posibilitatea altor jucători de genul Rrahmani să vină în România”, a spus Dan Şucu la AS.ro LIVE.

Benfica, pe urmele rapidistului Albion Rrahmani La numai câteva zile după ce s-a aflat că Aston Villa îl monitorizează cu atenţie pe Albion Rrahmani, a venit un anunţ de senzaţie şi în cotidianul portughez Record. Granzii de la Benfica sunt interesaţi să transfere „perla" lui Dan Şucu. Fostul jucător al Rapidului, Daniel Chiriţă, a confirmat în record.pt că Albion Rrahmani ar putea ajunge pe Da Luz. Campioana Portugaliei şi-l doreşte pe atacantul cotat la 1.4 milioane de euro de Transfermarkt. „Fostul internațional român garantează că mai multe cluburi acordă atenţie unui jucătorilor al Rapidului, mai exact Albion Rrahmani. Benfica, spune Chiriţă, îl are pe lista de transferuri", a anunţat sursa citată anterior.

Iar dacă vom câștiga titlul, prima de campionat va fi de 500.000 de euro. Net, bineînțeles. Dacă vom lua titlul, ne vom gândi în funcție și de partide, în funcție și de spectatorii care vor veni, cum se vor umple stadioanele, dacă putem să mai suplimentăm această sumă de 500.000 de euro”, a declarat Dan Şucu pentru fanatik.ro.

