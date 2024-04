Dani Coman pleacă de la Hermannstadt după meciul cu UTA! Prima reacţie a preşedintelui sibienilor - Antena Sport

Dani Coman a punctat că nu va face parte niciodată din conducerea clubului FCSB. El şi-a explicat această decizie prin ataşamentul faţă de clubul Rapid.

“Dacă voiam să lucrez cu Gigi Becali și consideram că pot, eram de mult timp acolo. Am avut oferte tot timpul de la FCSB. Nu e nicio poartă deschisă niciodată. Eu am crescut la Argeș, am jucat la Rapid.

Nu am cum să ajung niciodată. Din punctul meu de vedere, nu se va pune problema niciodată. Cu tot respectul pe care il port domnului Becali și oamenilor de acolo, nu se va pune problema niciodată”, a declarat Dani Coman pentru fanatik.ro.