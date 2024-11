Elias Charalambous, după ce Daniel Bîrligea a marcat contra Ciprului: "Aş fi fost şi mai fericit dacă marca într-un alt meci" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a marcat în al doilea minut al meciului România – Cipru, 4-1, iar golul său a fost văzut din tribune de antrenorul său de la FCSB, Elias Charalambous.

Cipriotul spera ca vârful cotat la două milioane de euro să înscrie primul său gol la naţională împotriva altui adversar. Vârful de 24 de ani are deja 7 reuşite şi pentru echipa lui Gigi Becali.

Elias Charalambous, fericit de golul marcat de Daniel Bîrligea, în România – Cipru

„Bîrligea este într-o formă foarte bună, a arătat şi la echipa naţională că este într-un moment bun. S-a întors plin de energie, cu un moral bun, la fel ca toţi jucătorii.

Suntem bucuroşi că ni s-au întors jucătorii de la naţionale, felicitări pentru ce au reuşit. Ştiţi bine că avem mulţi jucători accidentaţi înaintea meciului de mâine, dar mă cunoaşteţi, nu vreau să găsesc scuze.

Am fost la meci, am vrut să îmi văd jucătorii, să îmi văd şi naţionala mea. Am fost fericit când am văzut că a marcat Bîrligea, aş fi fost şi mai fericit dacă ar fi marcat într-un alt meci. Dar… când îţi marchează jucătorii, eşti fericit pentru ei”, a spus Charalambous, la conferinţa de presă dinaintea partidei Botoşani – FCSB.