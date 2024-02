Darius Olaru regretă plecarea lui Compagno: "Ne-ar fi ajutat într-un astfel de meci"! Care e motivul pentru care FCSB a suferit - Antena Sport

(n.r: despre Coman) Nu a mai putut, a fost şi el răcit.

(n.r: despre Compagno) Cred că era un jucător şi un coleg foarte bun. Cred că putea să ne ajute. În astfel de meciuri era clar că ne-ar fi fost de folos. Era bătăios, ţinea de minge. Îi ţinem şi lui o medalie de campion.

(n.r: despre Miculescu) Avem nevoie de el, îi ţinem pumnii”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro după FCSB – Sepsi 1-0.

Răspunsul lui Cosmin Matei la întrebarea dacă FCSB arată ca o echipă campioană! Ce a spus mijlocaşul despre „roş-albaştri”

Cosmin Matei, care a evoluat în trecut la Dinamo, a vorbit despre meciul cu FCSB, pierdut de Sepsi cu 1-0. Iată răspunsul lui Cosmin Matei la întrebarea dacă FCSB arată ca o echipă campioană.

Mijlocaşul a tras un semnal de alarmă pentru colegii săi. Sepsi este în acest moment în afara obiectivului, play-off-ul. Echipa covăsneană este pe locul 7, cu 33 de puncte.

„Rezultatul este negativ. Nu am reuşit să luăm niciun punct. Am încercat, am jucat împotriva unei echipe.

Am avut momente când am jucat bine, trebuie să luăm ce e bun şi să încercăm să îmbunătăţim ce nu a fost bine.