Denis Alibec, prima reacție după 3-2 cu Universitatea Craiova! Care a fost secretul din spatele victoriei - Antena Sport

Denis Alibec, prima reacție după 3-2 cu Universitatea Craiova Captură AntenaSport Denis Alibec a oferit prima reacție după 3-2 cu Universitatea Craiova! Atacantul lui Gică Hagi a vorbit deschis despre prestația echipei, la finalul partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Farul a obținut o victorie importantă în etapa a 14-a din Liga 1. Denis Alibec a reușit un gol și o pasă decisivă, în cadrul partidei care a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Denis Alibec, prima reacție după 3-2 cu Universitatea Craiova! După meci, Denis Alibec a dezvăluit că jucătorii de la Farul știau că fundașii lui Costel Gâlcă sunt lenți și au profitat din plin de acest lucru. De asemenea, acesta a spus și că, în opinia sa, Farul a fost o echipă mai bună decât Universitatea Craiova, în cadrul partidei de la Ovidiu. „Un meci foarte, foarte greu. Știam că Universitatea e o echipă puternică, dar cred că i-am surprins în prima repriză și am reușit să dăm două goluri rapid. Reclamă

I-am analizat, știam că stau sus cu apărarea și am lucrat să jucăm în spatele lor, știam că fundașii sunt lenți. Trebuie să rămânem cu acest spirit și să continuăm pe linia asta, pentru că altfel nu vom reuși să intrăm în play-off.

Eram pe penultimul loc, nu era ok, avem jucători de națională, cu experiență și cred că nu acela e locul nostru. După ce am văzut că am luat roșu (n.r. Vînă a fost eliminat în minutul 48), plus două penalty-uri, dar ′Buzu′ (n.r. Alexandru Buzbuchi) ne-a dat încredere după ce a apărat al doilea penalty. Craiova a fost mereu în primele 3-4 echipe, dar astăzi (n.r. luni, 28 octombrie) am fost mai buni ca ei”, a spus Denis Alibec, la digisport.ro.

Mihai Rotaru i-a decis viitorul lui Costel Gâlcă după Farul – Universitatea Craiova 3-2!

După meci, Mihai Rotaru a dat asigurări că nu îl va da afară de la echipă pe Costel Gâlcă. Patronul a transmis că s-a consultat și cu membri consiliului de administrație și că s-a ajuns la concluzia că o schimbare a antrenorului nu ar fi benefică pentru echipă.

Totodată, acesta a vorbit și despre modelul de conducere adoptat la Universitatea Craiova și a explicat că antrenorul are și funcția de director sportiv. „Nu s-a luat în calcul schimbarea antrenorului. Am avut discuții în Consiliul de Administrație și s-a ajuns la concluzia că nu se ia în calcul schimbarea antrenorului. Nu căutam antrenori, nu luăm în calcul, nu avem alte variante. E clar că sunt lucruri care trebuie schimbate, dar nu antrenorul. Ni s-a reproșat de-a lungul timpului că nu am avut director sportiv, dar modelul de conducere pe care l-am adoptat a fost cel englezesc, în care echipa este condusă de un antrenor-manager. El e director sportiv. Am ținut la acest lucru pentru a evita un posibil conflict între director sportiv și antrenor”, a spus Mihai Rotaru, conform sursei citate anterior.

