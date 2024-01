Dialogul ireal dintre Gigi Becali şi un alt patron din România: "Fac două schimbări, te nenorocesc / Nu te pricepi" - Antena Sport

Adrian Mititelu recunoaşte că şi FCU Craiova a făcut o greşeală în acest caz

Andre Duarte va evolua până în iunie 2024 la formaţia croată Osijek. Viitorul lui e incert după acea dată, putând să se întoarcă la Reggiana sau să fie împrumutat la un alt club. Contractul portughezului cu Reggiana expiră în iunie 2025. Duarte e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1 milion de euro.

„Am greșit și noi că nu i-am pus clauză de reziliere în contract, dar n-am mai apucat. Că dacă avea clauza asta, nu se mai băga niciun club să-l ia, că plăteau în solidar. Asta a fost să fie”, a mai afirmat Adrian Mititelu pentru sursa citată.

„El avea un contract cum trebuie făcut, un an de înțelegere cu încă un an de prelungire. A fost notificat mereu cum spune legea. Și el, dar și impresarul. Știau foarte bine că în al doilea an de contract situația contractuală se modifică. Ce mai sperăm acum e să mergem la TAS și să luăm niște bani. Altceva nu prea mai avem ce să facem”, a precizat Mititelu.

Ce declara Gigi Becali despre Andre Duarte

La sfârşitul sezonului trecut, Gigi Becali i-a transmis lui Adrian Mititelu că îl va lua pe Andre Duarte dacă acesta va rămâne liber de contract.

„Vreau să vorbesc și despre Mititelu, am văzut că a făcut declarații. Când l-am luat pe Compagno, am dat bani. L-am furat? Dacă îl iau pe Duarte, îl fur? Cum îl iau, cu macaraua? Am văzut că s-a luat Mititelu de impresar. Duarte are un contract. Dacă nu are contract, îl ia Becali, e simplu. Mititelu nu e stăpânul lui. Așa să-i spuneți lui Mititelu! N-am ajuns să ne fie frică de Mititelu, ar fi ultimul circ”, declara Gigi Becali.

„Cu excepția cazului Duarte, deși eu sunt convins că nu va putea fi liber mai devreme de 2024, în proporție de 95% rămân toți. Vreau să fac echipa puternică și să termin între primii 3-4 la anul.