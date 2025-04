Dinamo - CFR Cluj LIVE TEXT (21:00). Meci cu miză uriaşă pentru echipa lui Dan Petrescu - Antena Sport

Dan Petrescu, avertisment pentru jucătorii săi de la CFR Cluj, înaintea partidei cu Dinamo

Dan Petrescu a transmis că în cazul în care echipa sa nu se va impune în deplasarea de la Bucureşti cu Dinamo, atunci va fi foarte greu să mai emită pretenţii în lupta la titlu. Antrenorul formaţiei din Gruia a mai amintit şi ce s-a întâmplat la duelul dintre Barcelona şi Real Madrid din finala Cupei Spaniei, mărturisind că jucătorii veniţi de pe bancă au făcut diferenţa.

În cazul în care FCSB va câştiga cu Rapid, iar Dinamo o va învinge pe CFR Cluj, atunci campioana va avea un avans de opt puncte faţă de rivala din Gruia.

„Nu o să fie nimic ușor pentru noi în acest sezon și așa e în continuare. Cei de la Dinamo au un lot foarte bun, știu că vor să câștige neapărat acest meci. Va fi un meci foarte greu.

Din păcate pentru noi, după meciul ăsta dacă nu câștigăm, va fi foarte greu să avem pretenții la ceva. Doar locul 3-4 pentru Europa, dacă nu iese bine. Dacă iese bine, înseamnă că suntem unde trebuie.

Banca e importantă și mereu pun presiune pe jucătorii de pe bancă. E visul meu ca un jucător de pe bancă să câștige un meci. Asta înseamnă că e motivat.

Ieri, la Barcelona – Real, cam așa a fost. Echipa cu jucătorii mai motivați de pe bancă a câștigat. Și la meciul lui U Cluj, la fel. Acolo se joacă acest campionat și poate de aceea e FCSB pe primul loc, are o bancă foarte importantă. Asta e realitatea, dar cu acești jucători am ajuns unde am ajuns și sper ca mâine să facem un meci normal, dar să câștigăm.”, a declarat Dan Petrescu, înainte de Dinamo – CFR Cluj.