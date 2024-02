Dorinel Munteanu, apărat după derapajul de la Dinamo - Oţelul: "Lăsaţi băiatul! A fost atacat de foarte multe ori" - Antena Sport

Reclamă

Eugen Neagoe este de acord că Dorinel Munteanu a greşit în momentul în care acesta l-a jignit pe asistent, dar consideră că antrenorul celor de la Oţelul Galaţi trebuie lăsat în pace:

„Nu sunt avocatul lui Dorinel, dar sincer el a fost atacat în acest an, am văzut când a început pregătirea, că pregătirea lui e învechită, că nu știu ce.

După aceea, am auzit că are nu știu ce salariu, care e problema? Omul ăla muncește. Merită! Dorinel Munteanu are o cotă și trebuie răsplătit pentru tot ce face acolo.

De acord (n.r. că Dorinel Munteanu trebuie să se cenzureze uneori), este adevărat. Probabil va fi suspendat, a făcut și el o greșeală, dar a fost atacat de foarte multe ori.

Lăsați băiatul că are o experiență mare de tot ca și antrenor, o experiență uriașă ca fotbalist, a fost un fotbalist foarte valoros, a lucrat cu antrenori de top. Acum venim despre metodele lui Dorinel? Nu am înțeles”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.

Dorinel Munteanu a ajuns la spital după Dinamo – Oţelul Galaţi 3-1 Dorinel Munteanu a ajuns la spital după Dinamo – Oţelul Galaţi 3-1, duel în care a fost eliminat în minutul 75. Antrenorul moldovenilor a înjurat arbitrul asistent şi a făcut şi un gest golănesc, ajungând în tribună. După ce a fost eliminat, el s-a dus spre arbitru şi i-a întins mâna, pe care a retras-o apoi când tuşierul a vrut să-l salute. Munti nu s-a prezentat la interviuri şi a făcut scandal în parcare, înainte să plece direct spre Galaţi. Dorinel şi-a ieşit din minţi în timpul partidei, fiind la al doilea meci tensionat din ultima perioadă. La finalul duelului cu Rapid, el a numit un grup de suporteri giuleşteni „bronzaţi”. „Sunt pe perfuzii, la spital, la Galați (n.r. – legat de flash-interviul de după meci la care nu s-a prezentat). Am plecat după meciul de aseară. Cu privire la meci, da… nu mi-a dat cartonaș roșu direct, ci al doilea galben”, a spus Dorinel, citat de iamsport.ro.

