"E peste Bîrligea sau Safira". Verdictul lui Ionel Ganea în privinţa jucătorului lui Dan Petrescu. Îl vede în formă maximă - Antena Sport

Pariu indrăzneţ al fostului atacant, Ionel Ganea, în privinţa celui mai bun vârf din Liga 1 la momentul actual. Chiar dacă Daniel Bîrligea înscrie goluri importante, iar Safira de la Craiova e decisiv pentru echipa lui Rădoi. fostul atacant a pus ochii pe alt jucător. L-a lăudat la scenă deschisă pe jucătorul lui Dan Petrescu, Louis Munteanu. Cel poreclit Ganezu nu e deloc mulţumit de evoluţiile lui Bîrligea care s-a şi accidentat.

Ionel Ganea îl laudă pe Louis Munteanu cel care este golgheterul la zi al Ligii 1. Atacantul echipei din Gruia are 16 goluri marcate, dintre care două izbutite din lovitură de pedeapsă.

Louis Munteanu, pariul lui Ionel Ganea

Ionel Ganea nu mai are încredere în Daniel Bîrligea. Îl consideră cel mai bun atacant din Liga 1 pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Vârful le-a luat faţa lui Bîrligea, Mitriţă sau Selmani. „Bîrligea a fost foarte bun în 2024. Foarte în formă. Dar nu mi se pare că a început bine 2025. E și mult timp accidentat… Gele ăsta e… Are două meciuri foarte bune, două reușite (n.red gol cu Dinamo și a influențat autogolul lui Turda la Buzău). Să-l vedem în continuare, cum va rezista la presiune. Selmani are momente bune în joc, nu în meciurile cu echipele de top. Nu prea mișcă în acele partide, nu face mare lucru. Are câteva reușite, are merite importante în ascensiunea lui Dinamo, dar și limite”, a spus Ganea, conform gsp.ro.

Fostul golgheter din Liga 1 care a evoluat la Craiova, Rapid sau Gloria Bistriţa aşteaptă mai multe evoluţii bune din partea lui Safira sau Gele. Noul vârf al campioanei a evut evoluţii foarte bune la venirea la FCSB. A contribuit la un gol în meciul cu Gloria Buzău, dar a înscris şi în Derby de România, scor 2-1, contra celor de la Dinamo. „Safira, de-a venit acum la Craiova, ca și Gele. Să-l mai vedem. Pare bun. A marcat din „foarfecă”, să vedem când va avea presiune. Louis Munteanu mi se pare în formă, chiar da! E cel mai bun în acest moment dintre atacanții din Liga 1. A avut și suișuri, și coborâșuri, dar e tare. Chiar dacă a fost într-o pasă proastă în ultima etapă cu Petrolul, când a ratat un penalty, Munteanu mi se pare cel mai bun, din punctul meu de vedere. Koljic la Rapid? Să mai tragă de el, poate mai mult. Să-l vedem acum, după ce s-a deblocat”, a spus Ionel Ganea,

În acest moment, CFR Cluj se află pe locul 3 în Liga 1. Este depăşită doar de liderul FCSB, dar şi de U Cluj. Are două puncte mai puţin ca echipa lui Elias Charalambous şi cu unul sub şepcile roşii. În schimb, echipa din Gruia are un punct peste Craiova lui Rădoi. Următorul meci al ardelenilor este în deplasare, pe terenul celor de la Sepsi, formaţie care încă mai speră la un loc de play-off.