"E vrăjeală, sunt povești" Mihai Stoica a comentat gestul uluitor al lui Ciprian Deac, care a provocat un scandal la CFR Cluj! - Antena Sport

Mihai Stoica a comentat gestul uluitor al lui Ciprian Deac de a-şi arunca banderola la meciul cu FC Argeş din Cupa României. Oficialul roş-albaştrilor nu crede explicaţia pe care a dat-o Deac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 66 al partidei cu FC Argeş, Deac a fost schimbat de Dan Petrescu. Căpitanul CFR-ului şi-a aruncat nervos banderola, care a fost ulterior ridicată de Adiţă Păun. După meci, Deac a susţinut că nu l-a văzut pe Păun venind să ia banderola.

„E vrăjeală, sunt povești” Mihai Stoica a comentat gestul uluitor al lui Ciprian Deac, care a provocat un scandal la CFR Cluj!

„A aruncat în scârbă, nu că venea Adiță să o ia. E vrăjeală, sunt povești astea. Așa a vrut să o arunce”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.

Ciprian Deac a rupt tăcerea, la finalul partidei din Cupă, după ce a aruncat banderola, în timpul meciului FC Argeş – CFR Cluj 2-2. Deac a recunoscut că era nervos şi supărat, dar a precizat că gestul nu i se adresa lui Dan Petrescu.

„(n.r: Care e adevărul, ai aruncat banderola, ai fost nervos?) Nervos am fost pe mine. Poate am aruncat-o, dar am fost supărat pe mine. Nu ştiu ce se insinuează, nu am cum să fiu supărat pe Mister că mă schimbă. Eram supărat pe mine.