"El a venit cu asta!" Mihai Stoica, dezvăluiri despre noua bucurie de la FCSB: "Nu ne ironizăm adversarii!" - Antena Sport

Reclamă

„Dansul ăla nu e ostentativ, ţopăiala aia, chiar nu e, nu mi se pare nimic. Ce făceau brazilienii era oribil (n.r. – dansul porumbelului). (n.r. – palmele pe care le lua Tite) Aşa ceva nu se poate şi m-am bucurat că au plecat acasă.

Dar chestia asta e a lor (n.r. – dansul fotbaliştilor de la FCSB). Chiar am întrebat <<Bă, cine a venit cu asta?>>. Coman a venit şi am zis ok, că e chiar frumoasă. Chiar nu vrem să ne ridiciulizăm adversarii. Gigi cu ale lui, că i-a dat mesaj lui Rotaru, dar noi chiar nu vrem să ironizăm pe nimeni şi chiar nu am făcut asta, că nu vreau să ni se întoarcă astea”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Reclamă

De asemenea, MM a mai declarat că există o chimie între jucătorii de la FCSB, aşa cum exista între cei din generaţia 2012-2014. Acesta a mai punctat că acest lucru este datorat de încredere pe care elevii lui Elias Charalambous o au în coechipierii lor.

„Pentru mine nu e important asta, ci altceva. Simt o chimie între jucători. În teren, în afara terenului, pe care am mai simţit-o la generaţia 2012-2014 şi chimia apare când jucătorii au încredere unii în alţii, se cred superiori adversarilor, cum s-a întâmplat şi atunci. Văd şi la jucătorii străini, că ei mereu îşi fac trupa lor separat, au alte opinii, dar acum e chiar chimie”, a mai spus Mihai Stoica.

Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali îl vinde „la reducere” pe Andrea Compagno

Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali îl vinde „la reducere” pe Andrea Compagno a fost dezvăluit de Mihai Stoica. Italianul nu a făcut deplasarea cu echipa la Craiova, acolo unde FCSB a câştigat cu 3-0 derby-ul cu Universitatea.

Reclamă 4 / 0/3

Decizia lui Gigi Becali a surprins pe toată lumea, iar Mihai Stoica a dezvăluit adevăratul motiv pentru care patronul de la FCSB vrea să „scape” cu orice preţ de italian. Andrea Compagno a semnat un contract cu FCSB până în vara anului 2024 şi are un salariu lunar de 15.000 de euro. Cei de la FCSB aveau opţiunea de a-i prelungi contractul în vară pentru încă doi ani, iar salariul italianului ar fi crescut în primul an până la 20.000 de euro lunar, iar în al doilea la 25.000 de euro. În acest context, Becali a decis să nu îl mai păstreze pe Compagno la FCSB pentru a „scăpa” de un salariu mare. „La Gigi nu e doar suma pe care o încasează dacă pleacă acum Compagno. Mai e şi suma pe care o încasează Compagno de acum încolo. Mai e şi problema dacă va râmâne în continuare sau nu. Îşi face un calcul şi dacă iese la un milion (n.r. – un milion de euro). La un milion, zice să îl dea acum. Clar se vrea altceva, se vrea o altă dinamică în atac„, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...